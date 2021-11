Pronostic Le Havre Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Le Havre se relance face à Valenciennes

Le Havre est l'une des bonnes surprises de ce début de saison en Ligue 2. Souvent annoncé comme un possible candidat aux playoffs, le club normand décevait régulièrement. Cette saison, le HAC semblait avoir des ambitions plus modérées mais réalise au contraire un bon premier tiers de championnat avec une 5place au classement. Les hommes de Paul le Guen possèdent 3 points d'avance sur le premier non relégable, Niort. Sur une excellente dynamique de 10 matchs sans la moindre défaite jusqu'à samedi dernier, Le Havre s'est fait surprendre la semaine passée par une formation dunkerquoise dans un bon moment. Ce revers ne doit pas faire oublier les qualités de l'équipe havraise et notamment de sa défense, la 2meilleures de Ligue 2 avec seulement 8 buts encaissés.

En face, Valenciennes n'est pas au mieux avec une 16place au classement. La saison passée, le club nordiste avait déjà connu de nombreuses turbulences, avec des problèmes entre les supporters et les dirigeants du club. L'actuelle forme du club ne devrait pas arranger le climat délétère qui règne autour du club. Si récemment, les Valenciennois ont enchainé trois victoires de rang face à Bastia, Dijon et Caen, le VAFC n'a pas su enchaîner et est même retombé dans ses travers avec 3 défaites de rang face à Dunkerque, Amiens et Auxerre. Solide depuis le début de la saison, le Havre devrait se relancer face à des Valenciennois de nouveau dans le dur.