Pronostic Lazio Rome Torino : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Lazio de Rome enchaîne face au Torino

de Serie A, la Lazio Rome compte 2 points de retard sur le 5, qui n'est autre que son grand rival, l'AS Roma. En plein dans la lutte pour les places européennes, lessont en forme puisqu'ils ont remporté 4 de leurs 5 derniers matchs de championnat, pour 1 défaite face à... la Roma (3-0). Depuis ce derby perdu, la Lazio a gagné contre Sassuolo (2-1) et sur la pelouse du Genoa le week-end dernier (1-4). En tête du classement des buteurs de Serie A avec 24 réalisations en 27 matchs, Ciro Immobile a mis un triplé face à une équipe du Genoa qui avait pourtant bien resserré sa défense depuis l'arrivée de coach Blessin.11du classement, le Torino ne joue plus grand chose. En danger en début de saison, le Toro avait su réagir pour s'éloigner de la zone rouge. Depuis que lesont leur maintien quasiment en poche, ils ont clairement ralenti l'allure. En effet, lors des 10 dernières journées, les coéquipiers d'Andrea Belotti n'ont gagné qu'1 seule rencontre et c'était contre la Salernitana lanterne rouge (0-1), pour 5 matchs nuls et 4 défaites. Le week-end dernier, ils ont en revanche su tenir tête, à la maison, au leader, le Milan AC (0-0). 4meilleure équipe de Serie A à domicile et en course pour l'Europe, la Lazio devrait enchaîner face à une équipe du Toro seulement 15en déplacement et installé confortablement en milieu de tableau. Avec possiblement un nouveau but de l'ancien Granata, Ciro Immobile.