Pronostic Inter Milan Shakhtar Donetsk : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

L’Inter assure la qualif’ face au Shakhtar

Champion d'Italie en titre, l'Inter était mal parti dans cette campagne de Ligue des Champions. En effet, la fonction lombarde s'est inclinée d'entrée à domicile face au Real Madrid (1-0). Néanmoins, les Intéristes avaient livré un très bon match, dont les efforts n'avaient pas été récompensés. Ensuite, en déplacement, la bande à Inzaghi a décroché seulement le point du nul face au Shakhtar (0-0). La double confrontation face au modeste mais surprenant Sheriff Tiraspol, alors leader, a totalement relancé l'Inter dans ce groupe. Grâce à ses 2 succès sur la formation moldave, le club italien se retrouve en 2position avec 2 points de retard sur le Real et 1 de plus que le Sheriff. En Serie A, l'Inter est lancé à la poursuite du duo Milan – Napoli. La formation lombarde a dû affronter consécutivement ses deux principaux adversaires. Après avoir signé un bon nul contre le Milan, dans un match marqué par le penalty manqué par Lautaro Martinez, lesont dominé le Napoli ce week-end (3-2) au terme d'une très belle rencontre de football. L'attaquant argentin s'est racheté en inscrivant le 3but de son équipe. Bien armé avec les Dzeko, Correa, Martinez, Perisic ou Barella, l'Inter devrait réussir à se qualifier pour les 8de finale de la Ligue des Champions.

Pour cela, la formation italienne doit se défaire du Shakhtar Donetsk. La formation ukrainienne est désormais entraînée par De Zerbi, qui connaît parfaitement l'Inter, pour l'avoir affronté à de multiples reprises avec Sassuolo. Le Shakhtar a débuté cette poule de Ligue des Champions par une défaite surprenante face au Sheriff Tiraspol. Ensuite, les Ukrainiens ont décroché leur seul point face à l'Inter (0-0). Lors de la double confrontation face au Real, le Shakhtar a été surclassé à l'aller (0-5) avant de montrer un meilleur visage au retour malgré la défaite (2-1). Sur le plan national, le club de Donetsk a profité récemment de quelques faux-pas du Dynamo Kiev pour les rejoindre en tête. En forme, le Shakhtar s'est imposé lors des 5 dernières journées de son championnat mais semble encore trop juste dans cette poule de C1. Sur une bonne dynamique et poussé par son public, l'Inter devrait s'imposer face au Shakhtar dans un nouveau match à moins de 5 buts comme à l'aller.