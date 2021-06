Pronostic Hongrie Portugal : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro

Le Portugal assume en champ face à la Hongrie

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€, mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€, mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 10 autres sites vous permettent de parier sur ce Hongrie - Portugal :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Présente à l’Euro 2016, où elle se trouvait déjà dans le groupe du Portugal, la Hongrie n’a pas été épargnée par le tirage au sort sur ce nouveau Championnat d'Europe et se retrouve dans le groupe de la « mort » . En effet, les Hongrois vont devoir affronter les 3 derniers vainqueurs des grandes compétitions internationales : l’Allemagne, le Portugal et la France. La qualification pour cet Euro n'avait déjà pas été simple pour la sélection hongroise qui est passée par les barrages. Logiquement victorieuse en Bulgarie (1-3) en demi-finales des play-offs, la Hongrie s’est qualifiée au bout d'un match fou face à l’Islande en inscrivant 2 buts lors des dernières minutes de la rencontre (2-1). Sur l’euphorie de leur qualification, les Hongrois ont remporté leur groupe de Ligue des nations et ont été promus en Ligue A. Invaincue lors de ses 11 dernières rencontres et jouant ce match face au Portugal à Budapest, la sélection hongroise est en revanche privée de sa star sur cet Euro, l’excellent Szoboszlai qui est blessé depuis son arrivée au RB Leipzig.enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Portugal n’est autre que le champion d’Europe en titre. Vainqueurs en France en 2016 grâce à leur solidité défensive, les Lusitaniens espèrent évidemment conserver leur titre. Au regard de sa forme actuelle et de l’effectif dont il dispose, le Portugal a les atouts pour faire le doublé. Huitième-de-finaliste du dernier Mondial, la sélection portugaise s’est reprise en remportant la 1édition de la Ligue des nations. En revanche, les Portugais n'ont pas pu se qualifier une deuxième fois pour lede la LDN, dilapidant leurs chances en s’inclinant à domicile face à la France. Depuis, le Portugal a signé 3 victoires et 2 nuls. Laa bien préparé cet Euro avec un nul obtenu en Espagne et un bon 4-0 infligé à la sélection israélienne. Toujours coaché par Santos, le Portugal compte évidemment sur Cristiano Ronaldo, meilleur buteur de la saison en Serie A et ayant inscrit un but face à Israël mercredi. Mais CR7 n'est plus seul, car à ses côtés, Bernardo Silva, André Silva, Bruno Fernandes ou Ruben Dias, qui ont connu de très belles saisons avec leurs clubs respectifs, seront là. Logiquement supérieur à son adversaire, le Portugal devrait s’imposer à Budapest et remporter un succès important dans un groupe relevé.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOTEURO"avecavecavecavecavecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Hongrie Portugal détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !