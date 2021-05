Pronostic Grenoble Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Clermont passe l’obstacle grenoblois

La 36journée de Ligue 2 se clôture par une affiche entre le 4, Grenoble, et le 2, Clermont. Les Grenoblois sont calés dans le Top 5 depuis quasiment le début de la saison et possèdent 1 point d'avance sur le Paris FC qui tente de recoller. Les Isérois devraient être en mesure de conserver leur place et de disputer les barrages d'accession dans quelques semaines. Les hommes de Phillipe Hinschberger accusent 5 points de retard sur Clermont, écart qui paraît trop important à combler lors des 3 dernières journées. Le week-end dernier, le GF38 s'est incliné sur la pelouse du leader troyen (3-1). A domicile, les Grenoblois sont costauds mais ont signé beaucoup de nuls lors des dernières réceptions. De son côté, le Clermont Foot est conscient qu'il doit remporter ses trois derniers matchs pour espérer monter directement en Ligue 1. Ces 3 dernières journées s'annoncent passionnantes, car si Troyes a pris l'un des deux tickets pour la L1, le 2devrait se jouer entre Clermont et Toulouse qui a perdu son match face au Paris FC samedi mais qui a 2 rencontres en retard. La formation de Gastien dispute un match compliqué face à une solide grenobloise. En s'imposant difficilement le week-end dernier face à Châteauroux (2-1), Clermont a assuré sa place dans les play-offs. Le club auvergnat peut remercier Berthomier auteur d'un doublé. Cette victoire pleine de réussite face à des Castelroussins libérés a certainement donné de la confiance aux Clermontois à l'heure de se déplacer en Isère. Sur leur lancée, les Clermontois semblent en mesure de s'imposer à Grenoble qui finit difficilement.