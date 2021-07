Pronostic France Afrique du Sud : Analyse, cote et pronostic du match des Jeux Olympiques

La France doit réagir face à l’Afrique du Sud

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce France –Afrique du Sud:

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour son entrée en lice dans ces jeux Olympiques de Tokyo 2021, l’équipe de France de Football était attendue. Au final, la sélection tricolore s’est montrée loin du compte en s’inclinant lourdement face au Mexique (4-1). Les hommes de Sylvain Ripoll ont résisté pendant 45 minutes avant de craquer en seconde période face aux assauts d’une sélection mexicaine séduisante, portée par le talent de Diego Lainez. Dominés en 1ière période, les Bleuets ont cependant atteint le repos sur un score de parité (0-0). En revanche, les Français ont été submergés lors de la deuxième partie du match face à une sélection mexicaine entreprenante. Le but sur penalty d’André-Pierre Gignac avait redonné un peu d’espoir à la France mais fut insuffisant. Finalement, le Mexique a mis un coup d’accélérateur pour accentuer l’écart et afficher les défaillances de la sélection française. Lors de cette rencontre, le sélectionneur tricolore Sylvain Ripoll a pu constater toutes les carences de son équipe, notamment sur le flanc gauche de sa défense où Sagnan et Caci ont été catastrophiques. Au milieu de terrain, Téji Savanier et Florian Thauvn n’ont pas eu le rendement espéré. Enfin, en attaque, APG a été contraint de faire avec le peu de ballons qu’il a eu à négocier, l’entrée de Randall Kolo-Muani a été remarquée. Le joueur nantais devrait prendre la place d’un Arnaud Nordin, très discret.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Afrique du Sud a confirmé qu’elle était certainement l’adversaire le plus faible du groupe. En effet, pour leur entrée en lice dans cette compétition, les Bafana Bafana se sont inclinés contre le Japon sur un but du joueur du Real Madrid, Takefusa Kubo. La sélection sud-africaine possédait un seul joueur évoluant en Europe, tandis que les Japonais ont commencé la rencontre avec 7. Cette différence s’est fait ressentir sur le terrain, où les Japonais ont eu le contrôle du match. De plus, lors de la préparation pour les Jeux Olympiques, les Sud-Africains ont été perturbés par le Covid, qui a touché 3 personnes du groupe. Dominée par la sélection japonaise, l’Afrique du Sud a montré un manque de caractère offensif lors de cette première rencontre, mais a fait preuve de vaillance défensivement. Les Bafana Bafana ont rarement mis en danger la sélection japonaise et devraient souffrir face à une sélection tricolore en quête de rachat.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic France –Afrique du Sud détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !