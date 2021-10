Pronostic Finlande Ukraine : Analyse, cotes et prono du match éliminatoire de la Coupe du Monde 2022

Finlande et Ukraine luttent pour la 2e place

Pour la 1fois de son histoire, la Finlande a participé à une phase finale de championnat d'Europe. Présente au dernier Euro, la sélection finlandaise a remporté son premier match face au Danemark avant de s'incliner contre la Russie et la Belgique. Dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2022, la Finlande a disputé 4 rencontres au cours desquelles elle a obtenu deux matchs nuls face à la Bosnie (2-2) et l'Ukraine à l'aller (1-1), elle a ensuite dominé le Kazakhstan (1-0). Pour leur dernier match, les Finlandais se sont inclinés face à la France (2-0). Suite à ces résultats, la sélection finlandaise se retrouve en troisième position avec 5 points au compteur. La Finlande s'appuie principalement sur son duo d'attaque composé de Pukki de Norwich et de Pohjanpalo qui évolue en Turquie à Rizespor.

De son côté, l'Ukraine a également participé au championnat d'Europe, où elle est sortie de la phase de groupe en tant que dernier meilleur troisième. Ensuite, les Ukrainiens ont dominé la Suède en huitième mais sont tombés sur une Angleterre trop forte en quart de finale. Dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2022, la sélection ukrainienne a disputé 5 rencontres et se retrouve à égalité avec la Finlande avec cependant un match de plus de joué. Sur son parcours, l'Ukraine est notamment parvenue à tenir tête à l'équipe de France lors des 2 confrontations, avec deux matchs nuls. Depuis le début des éliminatoires, les Ukrainiens ont en fait signé 5 matchs nuls sur le même score de 1-1 partout. Au niveau de l'effectif, l'Ukraine peut compter sur un Shaparenko excellent lors des dernières sorties ou sur un Tsygankov, très efficace. Ces deux jeunes joueurs seront entourés par l'expérience des Yarmolenko et de Yaremchuk. Invaincu depuis le début des éliminatoires, l'Ukraine devrait accrocher au moins un nul en Finlande.