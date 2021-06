Pronostic Equateur Pérou : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022

L’Equateur repart de l’avant face au Pérou

L'Equateur a confirmé lors de son match face au Brésil son excellent début dans les éliminatoires pour le Mondial 2022. En effet, la sélection équatorienne a posé des soucis vendredi au Brésil de Neymar, qui domine largement les éliminatoires. Dominateurs, les Brésiliens sont tombés sur un Dominguez inspiré dans les cages. Richarlison et Neymar ont tout de même trouvé la faille en deuxième mi-temps (2-0). Malgré une défaite inaugurale face à l'Argentine (1-0), l'Equateur s'était parfaitement ressaisi en alignant trois victoires de rang face à l'Uruguay (4-2), la Bolivie (2-3) et face à la Colombie lors d'une démonstration (6-1). Sur leur lancée, les Equatoriens s'étaient imposés en amical contre la Bolivie. Troisième de ces qualifs, l'Equateur pourrait réaliser une très belle opération en cas de succès face à un Pérou dans le dur. Présent au mondial 2018 et surprenant lors de la Copa America, le Pérou avait atteint la finale face au Brésil. Depuis cette excellente performance, les Péruviens rencontrent nettement plus de difficultés. Lors des éliminatoires pour le Mondial 2022, le Pérou avait débuté par un nul contre le Paraguay (2-2). Dans le dur par la suite, les Péruviens ont enchaîné les revers face à l'Argentine (0-2), au Brésil (2-4) et le Chili (2-0). La semaine passée, la sélection péruvienne a une nouvelle fois été surclassée par la Colombie (0-3), et à domicile. A noter que le latéral stéphanois, Miguel Trauco, habituel titulaire des Incas, a été expulsé et manquera ce match face à l'Equateur. Auteur d'un bon début de qualification, l'Equateur devrait s'imposer face à un Pérou en difficulté.