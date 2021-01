Pronostic Dunkerque Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Troyes sur sa lancée à Dunkerque

La Ligue 2 débute l'année 2021 sur les chapeaux de roue avec une deuxième journée en moins de 3 jours d'intervalle. Ce vendredi, le promu dunkerquois reçoit l'actuel leader, Troyes. Les hommes de Fabien Mercadal ont réalisé des débuts intéressants et ont ensuite réussi quelques coups qui leur ont permis de prendre quelques longueurs d'avance sur les relégables. En revanche, depuis quelques semaines, Dunkerque éprouve de grosses difficultés avec 4 défaites consécutives, la dernière en date concédée à Sochaux en milieu de semaine pour la reprise (1-0). Progressivement, le club nordiste glisse vers la zone de relégation. En effet, après 18 journées, le club dunkerquois ne compte plus que 5 points d'avance sur le premier relégable, Rodez.

De son côté, Troyes s'affirme comme l'un des favoris à la montée directe en Ligue 1. Stoppés dans leur élan l'an passé, et battus en barrage la saison précédente, les Troyens mettent tout en œuvre pour décrocher l'un des deux accessits directs pour l'élite. Après 18 journées, l'ESTAC est en train de réussir son pari avec une place en tête de Ligue 2. Les hommes de Laurent Batles avaient fini l'année sur une fausse note à Grenoble (2-0) dans un choc des leaders terminé par Troyes à 10 contre 11. Mais pour débuter 2021, les Troyens se sont montrés efficaces, à défaut d'être séduisants, face à une formation castelroussine qui lutte pour le maintien. L'ESTAC a fait la différence en fin de rencontre et a repris par la même la tête du classement. Vainqueur de 3 de ses 4 derniers matchs, la bande à Battles veut enchainer à Dunkerque qui connaît des difficultés ces dernières semaines. En pleine forme, Troyes devrait consolider sa première place en s'imposant dans le Nord.