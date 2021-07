Pronostic Dunkerque Quevilly : Analyse, cote et pronostic du match de Ligue 2

Dunkerque part fort face à Quevilly

Promu l'an passé en Ligue 2, Dunkerque est parvenu à se maintenir au cours d'une saison faite de hauts et de bas. Le club nordiste avait profité de l'euphorie de la montée pour partir idéalement. Lors de ce début tonitruant, les Dunkerquois étaient notamment allés s'imposer au Stadium face à Toulouse. Au final, les hommes de Mercadal se sont sauvés lors de l'ultime journée en obtenant le point du nul face à ces mêmes Toulousains (3-3). Pendant le mercato hivernal, le club dunkerquois a perdu plusieurs joueurs puisque Vialla, Bosca, Romil ou Diarra sont partis sous d'autres couleurs. Néanmoins et malgré ces départs, la formation nordiste s'est montré intéressante lors des matchs amicaux avec des nuls contre le Cercle Bruges et Valenciennes, pour des succès contre Beauvais, Mouscron et Boulogne.

De son côté, Quevilly-Rouen vient tout juste de monter en Ligue 2. La formation normande a fini en seconde position du championnat National derrière Bastia. Avant cette montée, Quevilly s'était fait connaitre du monde du football par ses parcours en Coupe de France avec une finale perdue contre Lyon en 2012. La préparation d'avant-saison n'a pas été rassurante pour les hommes de Bruno Irles qui ont disputé 5 rencontres pour 5 défaites, face à Ajaccio, Le Havre, le Paris FC, le Red Star et Le Mans. De plus, lors de ces matchs amicaux, les Normands n'ont pas inscrit le moindre but. Pour ses débuts en Ligue 2, Quevilly devrait souffrir face à une formation dunkerquoise qui sort d'une excellente préparation.