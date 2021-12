Pronostic Crystal Palace Southampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Crystal Palace enchaîne face à Southampton

Après avoir enregistré trois défaites consécutives face à Aston Villa (1-2), Leeds (1-0) et Manchester United (1-0), Crystal Palace s'est ressaisi le week-end dernier lors de la réception d'Everton (3-1). Porté par un Conor Gallagher exceptionnel (2 buts marqués ce week-end, 6 en tout), lesont décroché 3 points précieux face aux Toffees. Le joueur prêté par Chelsea a inscrit un doublé et confirme son excellente entame de saison, au cours de laquelle il a fait ses premiers pas avec le maillot de l'Angleterre. Arrivé cet été, Patrick Vieira a apporté quelques retouches à l'effectif de Palace en injectant des jeunes comme Gallagher, Guehi, Olise ou Andersen. Ces éléments se sont parfaitement adaptés aux cotés des expérimentés Kouyaté ou McArthur. Ennuyeux sous Hodgson, Palace propose un jeu très plaisant sous Vieira malgré le fait qu'il se trouve dans le ventre mou de la Premier League en 12position. Palace compte tout de même 8 points d'avance sur le premier relégable, Burnley. Un succès ce mercredi pourrait permettre au club londonien d'intégrer la première partie de tableau.

En face, Southampton occupe la 16place au classement avec 5 points d'avance sur Burnley et donc 3 de moins que Palace. Lesne sont pas au mieux avec 5 journées de Premier League sans la moindre victoire. En effet, les partenaires de Che Adams se sont inclinés en déplacement face à Norwich, Liverpool et Arsenal, pour des nuls au St Mary's Stadium contre Leicester et Brighton. Le week-end dernier, Southampton a confirmé ses difficultés en déplacement en s'inclinant lourdement face à Arsenal (3-0). Depuis le début de saison, lesse montrent fébriles loin de leur base et encaissent de nombreux buts. Revigoré par son succès sur Everton, Palace devrait enchaîner face à une équipe de Southampton qui reste sur 3 défaites loin de ses bases.