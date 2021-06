Pronostic Croatie Espagne : Analyse, cotes et prono du 8e de finale de l'Euro

Nos paris sur Croatie - Espagne

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€, mais bien 200€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€, mais bien 200€

Profitez de votre 1er pari remboursés de 100€ chez VBET

Profitez de votre 2e pari remboursé de 100€ chez VBET

Une Croatie présente malgré tout

L’Espagne monte en puissance

Le réveil des attaquants espagnols

Les compo probables :

L’Espagne a repris confiance

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Croatie - Espagne :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour miser sur ce 8de finale de samedi, on vous propose de parier sur 2 sites offrant un bonus SPECIAL pendant l'Euro :vous offreVous misez 150€ et si votre pari est perdant, vous êtes remboursé devous offreSoit- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous avez le droit à un 2pari de 100€ remboursé s’il est perdant.- Misez par exemple votre 2pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont encore remboursés en paris gratuits.Finaliste de la Coupe du Monde 2018, la Croatie est depuis dans une phase de transition, désormais sans Mandzukic, Corluka, Rakitic, ou Subasic qui pris leur retraite internationale. Avec tout de même toujours les Modric, Lovren, les Croates se sont difficilement qualifiés pour cet Euro en finissant 2e d'un groupe homogène devant les Tchèques et les Ecossais. Pour ses débuts dans ce championnat d’Europe, la sélection croate avait subi la loi d’une Angleterre plus entreprenante (1-0). Pourtant capable de tenir parfaitement le ballon, la Croatie s’était montrée inoffensive dans les 30 derniers mètres adverses. Ensuite, les hommes de Zlatko Dalic ont conservé leurs chances de qualification en obtenant le point du match nul face à la République Tchèque (1-1). Menés au score, les Croates ont réagi par l’intermédiaire du percutant Perisic. Enfin, pour leur dernier match de poule qui s’apparentait à un 16de finale, la Croatie a logiquement dominé une Ecosse inférieure. Portée par le talent d’un Luka Modric enfin à son niveau sur cet Euro, la sélection au maillot à damier a contrôlé le match avant d’accélérer en fin de rencontre (3-1).Intouchable de 2008 à 2012, l’Espagne tente de retrouver de sa superbe. Décevante lors du Mondial russe, entre autres, la sélection espagnole a décidé de tourner la page de la génération des Pique, Fabregas and co, et de s’appuyer sur de jeunes joueurs. Luis Enrique est arrivé pour tenter de redonner ses lettres de noblesse à laet n'a pas retenu un seul joueur du Real Madrid pour cet Euro. Arrivée comme un outsider dans cette compétition, la sélection espagnole a connu un départ poussif. En manque flagrant d’efficacité, laa concédé 2 matchs nuls contre la Suède (0-0) et la Pologne (1-1). Largement dominatrice dans ces 2 rencontres, l’Espagne a été punie par son manque d’efficacité dans le dernier geste, à l’image du penalty de Moreno sur le poteau face à la Pologne. Comme la Croatie, l’Espagne disputait un 3match aux allures de 16de finale face à la Slovaquie. Le match a débuté sur une mauvaise rengaine avec le penalty de Morata arrêté par le portier slovaque. La suite a été en revanche plus joviale avec une démonstration espagnole (5-0). Impeccable lors des qualifications pour cet Euro, la sélection espagnole avait ensuite décroché la première place de son groupe en Ligue des nations et participera au Final 4 face à la France, l’Italie et la Belgique. Preuve que le retour de l'Espagne parmi les grandes nations du foot européen a déjà été amorcé.Pour ce huitième de finale, Zlatko Dalic devrait s’appuyer sur l’équipe qui a battu l’Ecosse lors du dernier match de groupe. Enfin dans le XI, Vlasic a marqué des points en ouvrant le score contre les Ecossais. Défensivement, la Croatie devrait s’appuyer sur sa charnière expérimentée Lovren – Vida, habituée à disputer des matchs à élimination directe. Au milieu, les cadres sont présents avec la paire Kovacic – Brozovic à la récupération, la percussion de Perisic sur son aile et le talent du maître à jouer, Luka Modric. Le poste qui soulève le plus de problèmes pour Dalic est celui d’avant-centre, où Rebic et Kramaric, habituels titulaires ont été décevants. Bruno Petkovic, l’attaquant du Dynamo, pourrait enchaîner une seconde titularisation. Pour l’Espagne, Luis Enrique devrait s’appuyer également sur l’équipe du dernier match. Cette rencontre face à la Slovaquie a été marquée par le retour de Sergio Busquets au milieu de terrain. La sentinelle barcelonaise, en larmes après le match, a apporté toute son expérience et sa rigueur à uneassez jeune. Offensivement, le Parisien Sarabia a marqué des points en marquant un but et en étant à l’origine de 2 autres réalisations. Depuis le début de cet Euro, le gros point noir de l’Espagne provient du manque d’efficacité de son duo d’attaque Moreno – Morata, qui ont tous les deux raté un penalty dans la compétition. Malgré leur inefficacité, les deux attaquants ont été importants dans le jeu et devraient être reconduits sur le front de l’attaque. A noter qu’Aymeric Laporte s’est parfaitement adapté au sein de la Roja et a signé son 1er but face à la Slovaquie.: Livakovic - Vrsaljko, Vida, Lovren, Gvardiol (ou Barisic) - Brozovic, Kovacic - Vlasic, Modric, Perisic - Rebic (ou Kramaric, Petkovic).: Simon – Azpilicueta, Torres, Laporte, Alba – Busquets, Koke, Pedri – Moreno, Morata, SarabiaAprès un départ poussif dans cet Euro, l’Espagne a repris confiance en disposant très facilement de la Slovaquie (5-0). Porté par un Sarabia dans tous les bons coups, laa engrangé de la confiance avant son huitième de finale face à la Croatie. De plus, malgré des résultats décevants lors des deux premières rencontres, la sélection espagnole avait le contrôle du ballon (85% de possession face à la Suède!) et a été seulement punie par la maladresse de ses attaquants. En manque de réussite lors du 1er tour, Morata et Moreno pourraient être les joueurs décisifs de ces matchs à élimination directe. Leur manque de justesse dans le dernier geste ne doit pas faire oublier leur capacité à se créer des opportunités, et la force mentale de Morata, qui continue à tout donner malgré des menaces de mort pesant sur lui et sa famille. Pour ce 8de finale, l’Espagne devrait prendre le dessus sur la Croatie.avecavecavecavecavecavecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Croatie Espagne encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !