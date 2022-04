Pronostic Bodo Glimt AS Roma : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de Ligue Europa Conférence

La Roma s’évite un coup de froid contre Bodo/Glimt

Bodo Glimt a remporté le championnat de Norvège l'an passé en finissant devant Molde. Début mars, les Norvégiens ont repris le chemin des terrains au niveau national avec la Coupe de Norvège où le club s'est hissé en demi-finale après avoir successivement battu Aalesund (0-3) et Lillestrom (4-1). Le week-end dernier, Bodo/Glimt a débuté une nouvelle saison avec un nul contre Rosenborg (2-2). Pour atteindre ces quarts de finale de la Conference League, le club norvégien a terminé en 2position de son groupe derrière la Roma. Contraint de passer par un 16de finale, Bodo/Glimt a réalisé un exploit en sortant le Celtic Glasgow (5-1). Sur leur lancée, les Norvégiens ont ensuite pris le dessus sur l'AZ Alkmaar. Victorieux du match aller (2-1) en Norvège, Bodo/Glimt a été contraint de disputer une prolongation face aux Néerlandais où Sampsted a marqué un but décisif lors des 30 minutes supplémentaires. Cette équipe regorge de talent avec les Solbakken, Pellegrino et surtout le prometteur Hugo Veltesen. A noter que l'équipe norvégienne de Bodo Glimt s'était signalée dans sa phase de poule de l'Europa League en explosant… l'AS Roma (6-1) de José Mourinho.

En face, la Roma fait partie des grands favoris pour le titre dans cette compétition. José Mourinho a déjà remporté la Ligue des Champions et l'Europa League, et rêve de remporter ce nouveau trophée. Les Italiens ont remporté leur phase de poule mais avaient subi une humiliation en Norvège (6-1). Ensuite, la Louve s'est défaite de du Vitesse Arnhem (2-1 en cumulé) en huitième de finale. En Serie A, la Roma est invaincue lors des 10 dernières journées. Le week-end passé, les hommes de Mourinho se sont imposés face à la Sampdoria (0-1) sur une réalisation de Mkhitaryan qui a conclu une superbe action collective. Ce second succès consécutif a permis à la Roma de se positionner en 5position. Pour affronter Bodo/Glimt, Mourinho déplore les absences de Spinazzola, Zaniolo et Veretout mais pourra compter sur des hommes en forme comme Abraham, auteur de 23 buts cette semaine. La Roma se déplace en Norvège avec l'intention de prendre sa revanche face à Bodo/Glimt qui avait humilié la formation italienne lors de la phase de poule.