Pronostic Betis Grenade : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Un Betis solide face à Grenade

En clôture de la 35journée de Liga, le Betis Séville affronte Grenade. Le club andalou est en course pour décrocher une place européenne mais fait face à la concurrence de la Real Sociedad et de Villarreal. Actuellement, les hommes de Pellegrini occupent la 7place qui devrait permettre de participer à l'Europa League Conference. Avec seulement 2 unités de retard sur la Sociedad, les partenaires de Nabil Fekir n’ont pas dit leur dernier mot pour l’Europa League. Pour cela, le Betis va devoir mettre fin à sa série de matchs nuls. En effet, les Sévillans viennent d’aligner 6 nuls face à Elche, l’Atlético, Valence, Bilbao, le Real et Valladolid. Solide, la formation sévillane doit renouer avec le succès pour aller chercher l'Europe.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Grenade ne joue plus grand-chose dans cette fin de saison. Eliminé de l’Europa League par Manchester United, le club espagnol est calé dans le ventre mou de la Liga. Cette dernière ligne droite sans enjeu explique certainement les résultats en dent de scie de Grenade. En effet, les partenaires de Gonalons se sont sublimés au camp Nou pour se défaire du Barca (1-2) mais se sont ensuite inclinés à domicile contre le promu Cadix (0-1). Avec son envie d'aller chercher l'Europe, le Betis devrait conserver sa solidité en décrochant au moins un nul face à une équipe de Grenade qui ne joue plus rien dans un match avec moins de 4 buts.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Vous pouvez récupérer ensuite jusqu'à 100€ supplémentaires en Cash Back pendant les 2 périodes de 30 jours suivant votre inscription.avecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecRetrouvez le Pronostic Betis Séville Grenade détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !