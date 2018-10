Pronostic Bayern Ajax Amsterdam : Analyse, prono et cotes du match de Ligue des Champions

1

Le Bayern en mode européen face à l'Ajax !

Le Bayern reste sur deux prestations décevantes en Bundesliga : un match nul concédé face à Augsbourg (1-1) et une défaite à Berlin face au Hertha (2-0). Néanmoins, les débuts de Niko Kovac à la tête de la formation bavaroise ressemblaient avant cela à un conte de fées, avec 6 victoires consécutives obtenues en 6 matchs. Pour leur premier match de Ligue des Champions, les Bavarois s'étaient d'ailleurs imposés faciement sur le terrain du Benfica (2-0). Depuis le début de la saison, le Bayern se montre efficace offensivement avec ses ailiers virevoltants (Robben et Ribéry) et le soutien en nombre des milieux et des latéraux. Mais par conséquent, le club allemand laisse aussi beaucoup d'espaces aux équipes adverses pour les contrer.L'Ajax a également parfaitement débuté sa Ligue des Champions avec une large victoire acquise sur l'AEK Athènes il y a 15 jours (3-0). Deuxièmes d'Eredivise, les hommes d'Erik ten Hag proposent un jeu offensif qui profite au vétéran Huntelaar (6 buts). Les Bataves vont tenter de ramener un résultat de Munich en jouant crânement leur chaces, ce qui devrait laisser des espaces des deux côtés. Devancés à la différence de buts par l'Ajax, les Munichois vont vouloir saisir l'opportunité de prendre la tête de leur groupe sur ce match. Dans une rencontre opposant deux équipes au jeu offensif, nous voyons le Bayern s'imposer et l'Ajax marquer un but dans cette rencontre.