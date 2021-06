Pronostic Autriche Macédoine du Nord : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro

L’Autriche prend le dessus sur la Macédoine du Nord

L’Autriche fait partie des sélections à avoir récemment réalisé de gros progrès. Replacé sur l’échiquier du foot européen, les Autrichiens doivent encore passer un cap pour pouvoir être compétitifs face aux grosses cylindrés. Pour se qualifier pour cet Euro, les hommes de Foda ont terminé 2de leur groupe derrière la Pologne mais devant la Macédoine du Nord, qu’ils avaient battu lors de leurs deux confrontations (1-4 et 2-1). Sur une bonne dynamique, la sélection autrichienne a ensuite lutté avec la Norvège pour la première place de leur groupe de Ligue des Nations B, finalement arrachée par les Vikings. Après des débuts intéressants lors des qualifs’ pour le Mondial 2022, l’Autriche a été surclassée à domicile par le Danemark (0-4). En prévision du début de l’Euro, les partenaires de David Alaba ont disputé deux rencontres amicales, avec une défaite encourageante face à l’Angleterre (0-1) et un nul contre la Slovaquie (0-0). En plus d'Alaba, les cadres ont tous été convoqués puisque Sabitzer, Alaba, Lanzaro, Laimer ou Arnautovic seront à l’Euro, tout comme le prometteur attaquant de Stuttgart, Kalajdzic, impressionnant avec ses 2 mètres.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Macédoine du Nord est incontestablement le petit poucet de cet Euro. Les Macédoniens ont réussi l’exploit de se qualifier pour leur première compétition internationale grâce aux barrages de la Ligue des Nations. En effet, la Macédoine a successivement dominé le Kosovo (2-1) et la Géorgie (1-0), grâce au vétéran Pandev, pour accrocher un ticket pour l’Euro. Surprenante, la 62nation au classement FIFA, a réalisé un véritable exploit lors de son dernier match des éliminatoires pour le Mondial 2022 en s’imposant en Allemagne (1-2). Dans le cadre des matchs de préparation pour l’Euro, la Macédoine du Nord a été tenue en échec par la Slovénie (1-1) avant de signer un probant succès face au modeste Kazakhstan (4-0). Outre Pandev, on retrouve du côté de la Macédoine du Nord des éléments évoluant dans des clubs européens comme Alioski de Leeds ou Elmas de Naples. Supérieure à la Macédoine, l’Autriche devrait entamer cet Euro par un succès à Bucarest.- Winamax vous offre le double votre 1er dépôt jusqu'à 200€- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et tentez de gagner- Peu importe le résultat, vous avez 200€ de paris gratuits pour continuer à miser !- Vous bénéficiez en + de 500€ de bonus pour jouer au poker- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecqui vous offre 200€ de bonus au lieu de 150€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Autriche Macédoine détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !