Pronostic Angleterre Danemark : Analyse, cotes et prono de la demi-finale de l'Euro

Tous les signaux sont au vert pour l'Angleterre

Un Danemark plein de panache

Du classique pour le Danemark, du changement pour l’Angleterre

Les compo probables :

L’Angleterre à Wembley, avant une finale à... Wembley

Sur la lancée de son bon parcours à la Coupe du Monde 2018 (4), l'Angleterre espère remporter un titre qui la fuit depuis 1966 et le gain du Mondial anglais. Demi-finaliste de l’Euro 1996, organisé également sur son sol, la sélection desvise le titre dans ce nouveau championnat d’Europe dont elle est l'hôte principale. Tombés dans un groupe largement à leur portée, les Anglais ont assuré à Wembley, sans se montrer exceptionnels. En effet, les hommes de Southgate ont remporté deux victoires sur le plus petit des scores face à la Croatie (1-0) et la République Tchèque (1-0) pour un nul contre le voisin écossais (0-0). Critiquée Outre-Manche pour son jeu restrictif, la sélection anglaise a reconquis ses supporters en quart de finale face à un adversaire qui ne lui réussissait guère jusqu’à présent, l’Allemagne (2-0). Porté par le plan de jeu mis en place par Southgate, l’Angleterre s’est montrée solide et patiente pour se défaire de la. Dans une partie de tableau nettement plus ouverte, la sélection anglaise a ensuite affronté l’Ukraine en 1/4 samedi (4-0). Partis sur les chapeaux de roue, les Anglais ont ouvert le score dès la 4minute par un Harry Kane qui retrouve la forme au moment propice. Efficace d’entrée de seconde période, l’Angleterre a déroulé pour se qualifier en demi-finale. Solide défensivement avec 0 but encaissé depuis le début de la compétition, l’Angleterre vient de livrer deux prestations abouties sur le plan offensif.En forme avant d’arriver à cet Euro, le Danemark a connu un coup d’arrêt lors de son entrée en lice face à la Finlande suite au malaise cardiaque de son maître à jouer Christian Eriksen. Battus par les Finlandais (1-0) dans ces conditions spécifiques, les Danois ont ensuite buté sur la Belgique (2-1). En revanche, les partenaires de Simon Kjaer, qui jouaient pour la première avec l'envie de faire honneur à leur partenaire hospitalisé, avaient livré une excellente prestation et auraient mérité d’accrocher au moins le nul contre les Diables Rouges. Au pied du mur pour son dernier match, le Danemark a surclassé la Russie (4-1) et a ainsi pris la 2place de son groupe. Sur la lancée de ce succès face aux Russes, les Danois ont étrillé le Pays de Galles (4-0) en huitième de finale, avec notamment un doublé du buteur niçois, Kasper Dolberg. L’attaquant des Aiglons a une nouvelle fois marqué samedi en quart de finale face à la République Tchèque (2-1) et a permis à son équipe d’intégrer le dernier carré. Vainqueur de l’Euro 1992 à la surprise générale, la sélection danoise fait plaisir à voir lors de championnat d’Europe et rêve d'un nouvel exploit. Sélection solide avec les Schmeichel, Kjaer, Christensen, et Höjbjerg, elle propose également beaucoup de jeu avec ses hommes offensifs que sont Braithwaite, Damsgaard ou Dolberg qui semble avoir pris la place de Poulsen en pointe.Depuis le départ de ce championnat d’Europe, Gareth Southgate n’a pas aligné deux fois consécutivement la même équipe. Le sélectionneur anglais devrait s’appuyer sur ses cadres habituels, à savoir la charnière Maguire - Stones, et les attaquants Kane et Sterling. Les latéraux Kyle Walker et Luke Shaw se sont montrés très performants et devraient conserver leur place malgré l’énorme concurrence à leurs postes respectifs. Après avoir utilisé Saka qui avait pris un contre l’Allemagne, Southgate a fait appel pour la première fois à Sancho. Le joueur du Borussia a réalisé une excellente prestation contre l’Ukraine. Les Saka, Grealish et Sancho sont à la lutte pour une place de titulaire. La surprise pourrait venir de Jordan Henderson, dont l’entrée en jeu remarquée, pourrait lui valoir une titularisation, au profit d’un Declan Rice qui a beaucoup donné depuis le début de la compétition. En face, pour le Danemark, Hjulmand devrait renouveler sa confiance au XI qui a dominé les Gallois et les Tchèques. Titulaires lors de la phase de poule mais blessés avant les 8de finale, Poulsen et Wass avaient cédé leur place à Dolberg et Stryger. Les nouveaux entrants en ont profité pour se faire remarquer et ont convaincu leur sélectionneur, à l’image d’un Kasper Dolberg, buteur lors des 2 rencontres. Avec l’absence de Christian Eriksen, le Danemark a revu son schéma de jeu et s’appuie sur ses joueurs de côté pour dynamiter le jeu, avec à gauche un Maehle impressionnant depuis le début de la compétition, à la fois défensivement e sur sa partitcipation offensive (2 buts, 1 passe décisive). Avec Kjaer, Christensen et Vestergaard, le Danemark possède trois « guerriers » en défense mais Kjaer joue blessé et cela commence à être flagrant.: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Shaw - Phillips, Rice (ou Henderson) - Sancho, Mount, Sterling - Kane.: Schmeichel - Christensen, Kjaer, Vestergaard - Stryger, Delaney, Höjbjerg, Maehle - Damsgaard, Dolberg, Braithwaite.Après une phase de poule quelconque, l’Angleterre monte en puissance et ambitionne de remporter le championnat d’Europe. Au niveau des bons présages, la dernière fois que les Anglais avaient battu l’Allemagne dans une phase finale de compétition internationale et qu’ils n'avaient pas encaissé de but lors des 4 premières rencontres, remonte à 1966, date de son sacre mondial également à domicile. Dans des demi-finales qui mettent aux prises 4 nations ayant disputé leurs matchs de poule à domicile, jouer devant son public est un fort avantage dont dispose les Anglais. Impressionnants face aux Ukrainiens, les peuvent compter sur Harry Kane, en confiance depuis son but marqué face à l'Allemagne. De plus, l'Angleterre est la seule sélection à n'avoir toujours pas encaissé le moindre but en 5 rencontres disputées. A l'orée de disputer cette demi-finale, tous les voyants sont au vert pour la bande à Southgate. Avec une finale à jouer à Wembley en ligne de mire et poussée par son public sur cette demi-finale, l'Angleterre devrait se sortir du piège danois et se qualifier pour la finale.