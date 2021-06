Pronostic Angleterre Croatie : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro

Deux Bonus spécial EURO pour parier sur Angleterre - Croatie !

10€ offerts sans sortir votre CB chez ZEbet !

Pour récupérer vos 10€ sans sortir votre CB, c'est très simple :

Profitez de 10€ en EXCLU par ZEbet + un bonus ÉNORME de 150€ offert

Profiter aussi d'un bonus paris sportifs de 150€ si vous souhaitez déposer !

250€ offerts au lieu de 150€ chez ParionsSport !

Profitez de 250€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 150€ habituellement)

Profitez de 250€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 150€ habituellement)

L'Angleterre assure

Une Croatie en reconstruction

Les choix de Southagte

Les compo probables :

L’Angleterre réussit ses débuts

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Angleterre - Croatie :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour miser sur cette affiche Angleterre - Croatie de dimanche, on vous propose de parier chez 2 sites différents :1-qui vous offre 10€ offerts sans sortir sa CB (bonus EXCLUSIF pour les lecteurs de SoFoot)2-qui vous offre- Inscrivez-vous en utilisant le code "" dans la case "Code promo" située tout en bas à l'étape 1 du formulaire d'inscription- N'oubliez pas de saisir votre RIB et d'envoyer les documents demandés par ZEbet pour valider votre compte- Les 10€ sont jouables dès que ZEbet valide votre compte (24h au maximum après envoi de vos documents)- Pour profiter du deuxième bonus (150€ offerts après dépôt), n'oubliez pas de bien fixer vos limites de jeu.- Vous aurez alors accès au bonus traditionnel : votre 1er pari de 100€ remboursé si perdant + 50 remboursés sur vos mises suivantesComme pour tout pari gratuit utilisé, seuls les gains nets vous seront versés une fois votre pari de 10€ misé. Ces 10€ offerts sans dépôt peuvent donc être l'occasion de jouer une très grosse cote pour- Vous recevez vos 10€ sans avoir déposé.- Vous pouvez par exemple les miser sur ce pari et vous tentez de remporter- Vous pouvez profiter aussi d'unsi vous souhaitez déposer.- En déposant, vous avez le droit à un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ offerts sur vos paris suivants- Vous pouvez par exemple miser votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tentez de remporter- Si le pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.pendant l'Euro.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous bénéficiez également de 100€ remboursés sur vos prochaines misespendant l'Euro.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.- Vous bénéficiez également de 100€ remboursés sur vos prochaines misesPour débuter l’Euro 2020, l’Angleterre retrouve la Croatie qui l’avait dominé lors de la dernière demi-finale de Coupe du monde en Russie (2-1, après prolongation). Depuis cette opposition, les deux sélections se sont retrouvées lors de la première campagne de Ligue des Nations, avec des résultats en faveur de la sélection des Three Lions (0-0 en Croatie et 2-1 à Wembley). Arrivé en remplacement de Sam Allardyce avant le Mondial 2018, Gareth Southgate réalise un excellent travail qui permet à l’Angleterre d’être l'un des favoris pour remporter le titre en juillet. Tranquille vainqueur de son groupe de qualif’ pour cet Euro, la sélection anglaise a également fini troisième de la 1Ligue des Nations, derrière le Portugal et les Pays Bas. Un peu moins performante lors de la seconde édition, l’Angleterre a été devancée dans son groupe par la Belgique et le Danemark dans une poule relevée. En revanche, les hommes de Southgate ont été parfaits lors de leurs 3 premiers matchs de qualification pour le Mondial, avec des succès sur San Marin, l’Albanie et la Pologne. Pour se préparer à ce championnat d’Europe, la sélection britannique a disputé deux rencontres amicales face à l’Autriche et la Roumanie, pour deux courtes victoires (1-0) remportées sans son équipe-type.De son côté, la Croatie a connu un Mondial 2018 intéressant, ponctué par une finale face à la France. Depuis cette défaite, plusieurs joueurs croates ont tourné la page de la sélection, à l’image des Mandzukic, Rakitic, Corluka ou Subasic. Le sélectionneur Dalic peut en revanche toujours compter sur les excellents Rebic, Kovacic, Modric, Lovren, Perisic ou Kramaric. Lors de la dernière campagne de Ligue des Nations, la sélection au Damier a confirmé sa perte de vitesse en se faisant devancer par la France et le Portugal. Battue en mars par la Slovénie lors des éliminatoires pour le Mondial, la Croatie a de nouveau montré ses limites actuelles en préparation à cet Euro, avec un nul face à la modeste Arménie (1-1) et en s’inclinant contre la Belgique (1-0).Au niveau de l’effectif, Southgate a eu l’embarras du choix et s’est appuyé sur ses cadres habituels à savoir les Sterling, Kane, Pickford, Maguire, Henderson ou Walker. Seul Trent Alexander-Arnold, qui s’est blessé face aux Autrichiens, a été contraint de déclarer forfait, ce qui a fait le bonheur du joueur de Brighton Ben White. De plus, le sélectionneur anglais possède des jeunes pépites comme Mason Mount, récent vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea, Phil Foden qui s’est imposé à City et Jack Grealish, souvent excellent en Premier League avec Aston Villa cette saison. Southgate va devoir trancher mais pourra toujours faire appel à un banc hyper compétitif. De son côté, Dalic devrait avoir moins de problèmes pour élaborer son XI, avec les habituels Vida, Kovacic, Modric ou Perisic, tout comme le joueur du CSKA Moscou, Vlasic, très bon lors des derniers rassemblements.: Pickford - Walker, Stones, Maguire, Chilwell - Bellingham, Henderson, Mount - Foden, Kane, Sterling: Livakovic - Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Melnjak - Modric, Kovacic - Pasalic, Vlasic, Perisic - KramaricCitée parmi les grands favoris au titre, l’Angleterre va évoluer dans un groupe largement à sa portée, où son plus sérieux rival semble être une Croatie sur la pente descendante. La sélection au Damier a montré ces derniers mois qu’elle était bien loin du niveau qui lui avait permis d’atteindre la finale de la Coupe du Monde. De son côté, Gareth Southgate a amélioré son équipe par rapport au Mondial 2018, qui est désormais moins dépendante des coups de génie d’Harry Kane. De plus, l'Angleterre va avoir la chance de pouvoir jouer tous ses matchs de poule, dont évidemment celui-ci dans un Wembley qui ne demande qu'à vibrer. Avec un effectif de premier plan et le soutien de ses supporters, la sélection des Three Lions devrait logiquement se défaire d’une Croatie en reconstruction.avecavecavecqui vous offre 200€ de bonus au lieu de 150€ avec avec le code "RDJEURO"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, avec le code "SOFOOT10FREE"avecavecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Angleterre Croatie encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !