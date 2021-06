Pronostic Turquie Italie : Analyse, cotes et prono du match d'ouverture de l'Euro + 200€ offerts direct

Déposez 100€ offerts et misez avec 300€

La Turquie, forte tête

Une Italie ambitieuse

Turcs et Italiens avec leurs cadres

Les compo probables :

Le bon départ de l’Italie

La Turquie a réussi à se qualifier pour ce championnat d'Europe en terminant en 2position de son groupe, dominé par la France. Lors de leur parcours qualificatif, les Turcs sont notamment restés invaincus face aux champions du Monde tricolores (victoire 2-0 à l'aller et nul 1-1 au retour). En revanche, la sélection de Senol Gunes a été décevante lors de la dernière Ligue des Nations en terminant dernière de leur poule derrière la Hongrie, la Russie et la Serbie. La réaction turque est intervenue lors des éliminatoires pour le Mondial avec un superbe succès face aux Pays Bas (4-2), suivi par une belle victoire face à la Norvège (0-3). Tenue en échec par la Lettonie lors de son dernier match (3-3), la Turquie a joué trois matchs de préparation en vue de cette ouverture de l'Euro face à l'Italie. Victorieux de l'Azerbaïdjan (2-1), les Turcs ont ensuite fait un match nul contre la Guinée (0-0) avant de finir sur une victoire contre la Moldavie (2-0). La prépa à cet Euro n'a dont pas été très convaincante.Au fond du trou suite à sa non-qualification pour la Coupe du Monde 2018, l'Italie s'est relancée au point de faire partie des favoris pour le titre cet été. En effet, laa été parfaite lors des éliminatoires pour le championnat d'Europe en remportant tous ses matchs. Sur leur lancée, les Italiens ont dominé leur groupe de Ligue des nations devant les Pays-Bas, la Bosnie et la Pologne, et s'est donc qualifié pour le Final 4. Invaincue depuis septembre 2018 et un déplacement au Portugal, la sélection italienne a également parfaitement lancé ses éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022 en remportant ses 3 rencontres face à l'Irlande du Nord (2-0), la Bulgarie (0-2) et la Lituanie (2-0). En vue de se préparer pour son affrontement face à la Turquie, l'Italie a remporté deux rencontres amicales face à San Marin (7-0) et la République Tchèque (4-0).Pour ce premier match, Şenol Güneş devrait faire confiance à ses cadres habituels, à savoir les Lillois Celik, Yazici et Burak Yilmaz, capitaine de la sélection et auteur d'une saison exceptionnelle dans le Nord de la France. A leurs côtés, on devrait retrouver une charnière centrale solide avec Soyuncu et Demiral, tandis que Çalhanoğlu sera le maître à jouer de cette formation. Au rayon des absences majeures, l'attaquant Cenk Tosun, blessé manquera cet Euro.En face, Mancini a eu l'embarras du choix et a notamment décidé d'écarter le parisien Moïse Kean. La seule mauvaise nouvelle est venue de l'Intériste Sensi, pas assez remis d'une blessure et qui a été remplacé par le prometteur Pessina de l'Atalanta. Le sélectionneur italien s'appuie sur une ossature expérimentée avec les Chiellini, Bonucci, Jorginho, Insigne ou Verratti mais le petit hibou sera forfait pour ce premier match.: Cakir - Celik, Demiral (ou Kabak), Soyuncu, Meras - Yazici, Tufan, Yokuslu, Calhanoglu, Karaman - Yilmaz.: Donnarumma - Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola - Barella, Jorginho, Locatelli - Chiesa, Immobile, Insigne.Au regard de ce qu'elle a produit ces deux dernières années, l'Italie part favorite dans cette rencontre. Les Italiens sont invaincus depuis 2 ans et demi et viennent de remporter leurs 8 derniers matchs sans encaisser le moindre but. Ces résultats impressionnants sont à mettre au crédit de Roberto Mancini qui a su bâtir un collectif solide et efficace. Sans réelle grande star, Mancini a construit un collectif cohérent et solide qui devrait aller loin dans cette compétition. Cette opposition face à une coriace sélection turque est un bon test pour laqui a la chance de disputer cette première rencontre à Rome, devant des spectateurs. A domicile et en pleine forme, l'Italie est le favori logique de ce match d'ouverture face à la Turquie de Yilmaz.Retrouvez le Pronostic Turquie Italie encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !