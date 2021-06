Pronostic Belgique Russie : Analyse, cotes et prono du match de l'Euro + 2 Bonus EXCLU pour parier

Nos paris sur Belgique - Russie

Le moment propice pour la Belgique

La Russie sur courant alternatif

Hazard, trop juste pour débuter

Les compo probables :

Une Belgique en réussite face à la Russie

Impressionnants lors des éliminatoires à cet Euro, les Diables Rouges avaient remporté tous leurs matchs, dont les deux face à la... Russie (3-1 et 4-1). L’objectif de la sélection belge sur cet Euro est évidemment de décrocher le trophée en juillet pour couronner cette génération incroyable. Sur sa lancée, la Belgique a remporté son groupe de Ligue des Nations devant le Danemark, l’Angleterre et l’Islande, en ne perdant qu’une seule fois à Wembley face à une sélection desextrêmement réaliste. Cette première place permettra aux hommes de Roberto Martinez de participer au futur Final 4 avec la France, l’Italie et l’Espagne. Lors du début des qualifications pour le Mondial 2022, les Nelges ont dominé facilement le Pays de Galles (3-1) et la Biélorussie (8-0) mais ont été contraints de partager les points avec la République Tchèque (1-1). Privés de plusieurs joueurs, les Diables Rouges ont été tenus en échec par la Grèce lors de leur première rencontre amicale de préparation pour l’Euro. Mais le week-end dernier, la Belgique s'est imposé face à la Croatie sur une réalisation de l’inévitable, Lukaku (1-0).En difficulté quelques mois avant le début de la Coupe du Monde 2018 organisée sur son sol, la Russie avait profité de l’engouement populaire local pour réaliser une très belle compétition et atteindre les quarts de finale. Sur leur lancée, les Russes ont réalisé un parcours satisfaisant lors des éliminatoires de l’Euro en remportant toutes leurs rencontres, exceptées les deux confrontations face à la Belgique. Bien partie en Ligue des Nations, la Russie a perdu ses chances de montée en perdant ses deux dernières rencontres contre la Turquie et la Serbie. Sur courant alternatif, la sélection russe a gagné ses deux premiers matchs dans les qualifications pour le Mondial 2022 face à Malte et Slovénie, avant de s’incliner sur la pelouse de la Slovaquie. Dans le cadre de la préparation à l’Euro, les Russes viennent de disputer deux matchs amicaux, peu convaincantes face à la Pologne (1-1) et contre la Bulgarie (1-0).Pour cet Euro, Roberto Martinez s’est appuyé sur un groupe habituel avec les Courtois, Mertens, Carrasco, Vertonghen, Alderweireld, Mertens ou Lukaku. Ces joueurs devraient être partants pour la 1rencontre au contraire d’un Eden Hazard, loin de sa meilleure forme et qui n’a disputé qu’une dizaine de minutes face à la Croatie. Touché en finale de la Ligue des Champions, Kevin de Bruyne est incertain pour cette opposition face aux Russes. Devenu un titulaire indiscutable de la sélection, le milieu de Leicester Tielemans devrait être le meneur de jeu de sa sélection en cas d’absence du Citizen. En face, la Russie a principalement fait appel à des joueurs évoluant au pays comme les Dzyuba, Fernandes ou Zhirkov. On retrouve cependant quelques éléments évoluant en Europe comme Miranchuk de l’Atalanta, Golovin de Monaco ou Cheryshev de Valence.: Courtois - Alderweireld, Denayer, Verthongen - Castagne, Tielemans, Dendoncker, Chadli - Mertens, Lukaku, Carrasco: Shunin - Semenov, Dzhikiya, Semenov - Fernandes, Golovin, Miranchuk, Cheryshev - Dzyuba, Zabolotny.Candidat au titre en juillet, la Belgique doit affirmer son statut dès ce premier match face à une Russie, déterminée à confirmer sa bonne Coupe du Monde mais qui semble tout de même moins bien qu'il y a 3 ans. Privés certainement au coup d’envoi d’Hazard et de Bruyne, les Belges possèdent tout de même un effectif de qualité qui devraient leur permettre de se sortir du piège russe. Roberto Martinez attend notamment beaucoup de Romelu Lukaku. Exceptionnel toute la saison sous le maillot de l'Inter avec lequel il a décroché le Scudetto, le colosse sera la première arme offensive des Diables Rouges, d'autant plus si Hazard et de Bruyne ne démarrent pas la rencontre. Victorieuse de ses 2 duels face à la Russie (à domicile et à l'extérieur) lors des éliminatoires, la Belgique devrait récidiver face à la même si cette rencontre se joue à Saint-Pétersbourg.