Pronostic Albanie Pologne : Analyse, cotes et prono du match éliminatoire de la Coupe du Monde 2022

L’Albanie joue un mauvais tour à la Pologne

Profitez de 120€ offert chez Betclic EN EXCLU dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Albanie Pologne :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Dans une poule I des éliminatoires pour le Mondial 2022 relevée, la lutte pour la qualification est à son paroxysme. Si l’Angleterre devrait selon toute vraisemblance prendre la première place, l’Albanie, la Pologne voire la Hongrie espèrent décrocher la 2place synonyme de barrage. Actuellement, la modeste Albanie est en train de faire déjouer tous les pronostics en occupant la 2place devant la Pologne. Ce choc entre les 2 poursuivants de l’Angleterre est donc important pour la suite de la compétition. Depuis le début des éliminatoires, la sélection albanaise a remporté 5 matchs pour deux défaites, à l’aller en Pologne (4-1) et contre l’Angleterre (0-2). En confiance, les partenaires de Djimsiti (sorti blessé en Hongrie) viennent de remporter leurs trois dernières rencontres, dont un déplacement délicat en Hongrie (0-1).chezEN EXCLU avec le code SOFOOT120⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Pologne participe régulièrement aux phases finales de compétition. En effet, les Polonais étaient présents en France en 2016, en Russie en 2018 et lors du dernier championnat d’Europe. Souvent annoncée comme un outsider, la sélection polonaise déçoit lors des compétitions internationales. En revanche, les partenaires de Robert Lewandowski se montrent souvent très performants lors des qualifications. Actuellement, la Pologne compte seulement un point de retard sur l’Albanie et se déplace à Tirana pour ne pas perdre, consciente que les Albanais auront également un déplacement difficile en Angleterre lors de la prochaine coupure internationale. Lors des dernières rencontres, les Polonais se sont imposés face à l’Albanie et San Marin à 2 reprises, pour un nul face à l’Angleterre. Poussée par son public, l’Albanie semble en mesure d’accrocher au moins un nul face à une Pologne qui voudra avant tout éviter la défaite.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 120€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 120€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Albanie Pologne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !