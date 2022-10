Pronostic Ajaccio PSG : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le PSG assure à Ajaccio

La 12journée de Ligue 1 débute vendredi avec une rencontre opposant l'AC Ajaccio au Paris Saint-Germain. Promue cette saison, la formation corse souffre mais s'est réveillée lors des dernières semaines. En effet, l'ACA a récemment remporté deux matchs face à Brest (0-1) et Marseille (1-2). Sur leur lancée, les hommes d'Olivier Pantaloni ont pris un point à Troyes (1-1) le week-end dernier grâce à une réalisation en fin de match d'El Idrissy. Les Corses peuvent cependant avoir des regrets car Nouri a raté un penalty dans ce match. Avec 7 points pris lors des 4 dernières journées, Ajaccio s'est replacé en 18place avec un seul point de retard sur le premier non relégable. A noter que la formation corse a pris 7 de ses 8 points pris en déplacement. Dans son stade, l'ACA n'a pris qu'un point lors de la réception de Lens en début de saison. Les bilans comptables à François Coty sont peu flatteurs avec un seul point inscrit, pour seulement 2 buts marqués et 8 concédés.

En face, le Paris Saint-Germain a pris quelques longueurs d'avance le week-end dernier. En effet, les Parisiens se sont imposés dans le Classico face à Marseille (1-0) sur une réalisation de Neymar parfaitement servi par Mbappé. Ces 3 points sont doublement bénéfiques puisqu'en plus d'une victoire importante face à l'ennemi juré, elle éloigne les Marseillais dans la lutte pour le titre. Avec le nul de Lorient contre Reims, Paris compte désormais 3 points d'avance sur le club breton qui est son dauphin. En déplacement, le club de la capitale affiche des statistiques incroyables avec 16 points pris sur 18, mais surtout 19 buts inscrits (3 de moyenne) pour seulement un encaissé. Le week-end dernier, Galtier a décidé de changer de système de jeu pour évoluer en 4-3-3, car il faisait face à d'importantes absences en défense. Kimpembe était sur le flanc tandis que Ramos était suspendu. Ces deux éléments seront de nouveau absents ce vendredi et ont été rejoints sur la liste des forfaits par Danilo, sorti sur blessure contre Marseille. Galette pourrait utiliser Mukiele dans un poste de défenseur central pour compenser ces multiples absences. Offensivement, Neymar étant suspendu, Mbappé sera très attendu (12 buts déjà cette saison). Impressionnante en déplacement, Paris devrait s'imposer assez tranquillement face à Ajaccio.