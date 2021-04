Paris et la City de la peur

À l’orée de sa demi-finale aller de Ligue des champions face à Manchester City ce mercredi soir au Parc des Princes (21h), le PSG se présente face à l’un des favoris de la compétition avec les scalps du Barça et du Bayern dans sa poche pour un affrontement explosif.

Plus les semaines passent, et plus le parcours du Paris Saint-Germain en Ligue des champions 2020-2021 ressemble étrangement à un nouveau volume de. C’est vrai : après s'être vengé de Manchester United qui avait poignardé ses rêves en 2019, du multi-récidiviste FC Barcelone et enfin du FC Bayern qui l'avait broyé en finale l'an passé, voilà que le PSG retrouve désormais la trace de Manchester City, son bourreau de l’édition 2015-2016. Cinq ans après, c’est de nouveau au Parc des Princes, mais cette fois en demi-finales, que les deux nouveaux riches du foot mondial vont croiser le fer. Les témoins de l’époque qui avaient vu Manchester City ramener un nul (2-2) miraculeux du Parc ne sont plus nombreux : côté anglais, il y a encore Kevin De Bruyne, buteur ce jour-là, qui tiendra bien sa place alors qu'il fut longtemps incertain pour ce grand rendez-vous. Côté Parisiens, on retrouve Ángel Di María ou Marquinhos et, un degré plus loin, Marco Verratti qui n'en était pas et ne devrait pas commencer ce choc-là non plus. Il n’y a qu’eux qui se souviennent de la pelouse impeccable du Parc, du penalty de Zlatan arrêté par Joe Hart, de la bourde de Fernando qui avait ensuite profité au Z, d’un but d’Adrien Rabiot au second poteau qui avait mis le Parc en transe avant que Serge Aurier et Thiago Silva n’offrent à Fernandinho le droit d'allumer la clim. De bien belles montagnes russes.Cinq ans après ce triomphe de City qui offrait auxune rare invit' dans le dernier carré, Pep Guardiola a enfin réussi à péter son plafond de verre à lui pour enfin faire aussi bien que son prédécesseur, Manuel Pellegrini. Au terme d’un parcours, disons-le, pas vraiment plus clinquant que celui du PSG l’an passé qui avait été raillé pour sa soi-disant facilité. Au menu : une phase de poules expéditive dans le groupe de l’OM, de l’Olympiakos et de Porto où City n’a encaissé qu’un pion, un aller-retour express face à un Borussia Mönchengladbach méconnaissable et enfin un quart de finale difficilement négocié face au Borussia Dortmund d'Erling Haaland. Mais City reste City, une équipe qui a déjà plié la Premier League depuis un bail et qui a une richesse d’effectif probablement sans égal.Une formationjusqu’au bout des ongles, qui confisque le ballon en attendant le bon moment pour trancher l’une des artères fémorales de son adversaire via Kevin De Bruyne, Phil Foden, İlkay Gündoğan et tant d’autres. Spoiler : c’est le plan imaginé par Pep Guardiola pour ce rendez-vous parisien., expliquait Pep en conférence de presse.Guardiola l'a compris : en face, le PSG a prouvé qu’elle était une équipe qui pouvait accepter de subir. Son succès de prestige à Munich (2-3) - où le bateau a rarement tangué autant dans son histoire européenne -, a également montré qu’il n’en fallait pas beaucoup à l’équipe de Pochettino pour faire mal. Cette froideur, elle peut aussi s'expliquer par les rendements actuels de Kylian Mbappé et Neymar, qui n'ont jamais été aussi en forme, ensemble, à cette période de l'année. Un duo qui a répondu présent jusque-là, porté par un effectif quasiment au complet (seuls Juan Bernat et Alexandre Letellier sont absents) et qui fait dire aujourd’hui que le PSG a les armes pour affronter le champion d’Angleterre les yeux dans les yeux.D’autant qu’en plus, Ney est prêt :L'an dernier, l'OL et Maxwel Cornet ont montré la voie en contrant avec une rare justesse la formation mancunienne. Aux Parisiens désormais de prolonger la phobie française desau printemps. Et de continuer ainsi leur chasse aux vieux démons.