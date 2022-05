Prague accueillera la finale de C4 l'année prochaine

CB

La (re)découverte des pays de l'Est continue.Alors que Tirana accueille cette année la finale de la première édition de Ligue Europa Conférence entre l'AS Roma et le Feyenoord Rotterdam, l'UEFA a dévoilé le stade qui recevra l'événement l'année prochaine. C'est donc le Sinobo Stadium, l'antre du Slavia Prague, quart de finaliste cette saison, qui a été désigné stade hôte la finale de l'édition 2022-2023.Point noir : le choix du stade de Tirana avait déjà été critiqué pour sa faible capacité pour recevoir un tel événement, à savoir 22 500 places. La capacité de celui de Prague est encore plus restreinte puisqu'il ne comporte que 20 000 places. Ceci dit, le Sinobo Stadium a accueilli deux concerts de la tournée des stades du groupe de metal allemand Rammstein, donc son côté bouillant n'est plus à prouver.À quand la finale au Roudourou ?