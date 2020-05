Pour préparer le retour du foot, la Ligue allemande va adapter ses statuts

DFL will Satzungsänderung: Heimspiele in fremden Stadien? - Liga bereitet sich auf verschiedene Szenarien vor #BL https://t.co/MSApFhwj33 — kicker | Bundesliga (@kicker_bl_li) May 13, 2020

Si la Bundesliga reprend ses droits ce samedi, la Ligue allemande (DFL) va adapter certains de ses statuts pour mieux se préparer à la reprise, comme le rapporte. Deux réunions doivent avoir lieu ce mercredi entre les clubs de Bundesliga et de 2. Bundesliga, avant une visioconférence regroupant les 36 clubs professionnels ce jeudi.Les réunions des deux divisions doivent entériner deux résolutions :1) Les 34 jours de match restant devront avoir eu lieu au plus tard le 30 juin, mais pourront aussi – si nécessaire et si légalement autorisé – être prolongés en juillet.2) Dans le cas où il ne serait plus possible d'achever la saison, les promotions et relégations entre la Bundesliga, la 2. Bundesliga et la 3. Bundesliga seront maintenues. Les championnats resteront à 18 clubs.En ce qui concerne la visioconférence commune prévue ce jeudi, plusieurs modifications des statuts sont à l'ordre du jour :1) Pour le reste de la saison 2019-2020, la DFL se réserve le droit, pour des raisons juridiques, organisationnelles ou de sécurité, de décider qu'une rencontre soit disputée dans un autre stade que celui initialement prévu. Dans le cas où l'impossibilité de disputer le match dans le stade prévu n'incombe à aucun des deux clubs, la DFL prendra en charge les frais de délocalisation.2) Si la DFL modifie la période de fin de la saison en cours, l'article 5 du règlement déterminera les dates de fin de la saison en cours et de début de la prochaine à la place du 30 juin et du 1juillet.Le média allemand précise également que la période du mercato estival pourrait être modifiée en conséquence. Ces dernières assemblées seront aussi l'occasion de valider l'application de la règle des cinq changements proposée par la FIFA et l'IFAB. J-3.