Pour Neymar, le meilleur est à venir

Son match raté contre le Bayern ne doit pas masquer cette réalité : en portant le PSG jusqu’à sa première finale de Ligue des champions, Neymar est redevenu, à 28 ans et après deux saisons de galères, l’un des meilleurs joueurs de la planète. Si ce n'est le meilleur. Dans son plus bel âge, le prodige de Santos entame la période la plus décisive de sa carrière. Celle qui l’installera enfin, ou pas, dans le panthéon du football brésilien.



Un destin lié au Qatar

Par Léo Ruiz / Tous propos recueillis par LR

C’est un classique du 31 décembre. Avant de partir en soirée, Neymar se prend en photo sur la plage et offre à sa communauté virtuelle quelques caractères dressant le bilan de son année écoulée. C’est ainsi qu’il avait qualifié de « difficile » celle de 2018. Pour preuves: une blessure au métatarse le 25 février contre l’OM, une longue absence, une élimination des siens en 8contre le Real Madrid et un échec en quarts avec le Brésil en Coupe du monde. La suivante fut pire encore: nouvelle blessure, nouvelle absence en phase finale de Ligue des champions ; défaite et petite gifle à un supporter rennais en finale de Coupe de France ; plainte pour viol (classée sans suite) ; forfait pour la Copa América à la maison ; échec d’un retour au Barça et sifflets du Parc des Princes. Une liste beaucoup trop longue pour garder sa place dans l’élite du football mondial, après plusieurs années d’une certaine constance – deux podiums et six top 10 au Ballon d’or –, qu’il choisissait de résumer en trois mots:. Il faut croire qu’il disait vrai. En quelques mois, voire en quelques jours, le crack brésilien a réussi à retourner tout le monde: le public, la presse et les défenses adverses. Jusqu’à cette finale et ce crash sur le mur Neuer, au cours d’une soirée à côté de laquelle il est passé jusqu’au bout – 47 ballons perdus, quand même. Il n’empêche : en portant le PSG jusqu’à la première finale de C1 de son histoire, Neymar est redevenu l'un des meilleurs joueurs de football de la planète, en cette année pas comme les autres. Une fois séchées ses larmes, il devrait s’en contenter, après deux longues années de galères.La presse l’a martelé pendant une dizaine de jours : celisboète aurait présenté au monde le. L’espace d’un printemps confiné dans sa villa de Mangaratiba, à une centaine de kilomètres au sud de Rio, l’ancien gosse surdoué et trop gâté serait devenu adulte, altruiste, fédérateur. Une analyse que balaie d’un revers de main Tostão, ancien numéro 9 du Brésil 1970.attaque-t-il depuis chez lui, à Belo Horizonte.Pour l’ancien compère d’attaque de Pelé en, le prodige brésilien paierait les conséquences de sa super exposition sur les réseaux sociaux et de son comportement en dehors des terrains.Que Neymar se rassure toutefois: il n’est ni le premier ni le dernier des grands joueurs de l’histoire de ce sport à se faire des ennemis dans son propre camp. Lors de ses deux saisons en Catalogne, Diego Maradona brillait sur le terrain et travaillait dur pour revenir après ses blessures. Mais à chacune de ses absences, son goût pour la fête, les femmes et la camaraderie lui était reproché. Une tendance exacerbée aujourd’hui, alors que derrière nos écrans se révèle chaque jour un peu plus l’intimité des footballeurs.défend Jaime Rosales, réalisateur catalan primé à la Quinzaine des réalisateurs de Cannes et fan – un peu désabusé – du FC Barcelone.En enchaînant –enfin– les matchs qui font une saison –et une carrière–, Neymar a donc remis la lumière sur lui-même et son talent de joueur de foot. Interrogé avant la finale par une télé brésilienne sur la nouvelle maturité supposée de son ami et coéquipier, Marquinhos préférait botter en touche, expliquant sobrement que lui aussi avait, comme tout le monde, gagné en expérience avec les années., estime carrément son compatriote Valdo, ancien du PSG, lui aussi, et passé le voir à Lisbonne pendant ceÀ en croire ceux qui le suivent depuis ses premiers coups de rein au centre de formation de Santos, l’décrit par la presse entre le match contre l’Atalanta et celui face au Bayern ressemblerait en fait beaucoup au. Et tant mieux, d’ailleurs., retrace Alexandre Barata, son ancien entraîneur de futsal chez les « Poissons » .En disputant sa deuxième finale de Ligue des champions, cinq ans après celle remportée avec le Barça, Neymar a envoyé un début de réponse à tous les sceptiques sur sa venue en France. Dont fait encore partie Tostão.L’argent du Qatar et l’envie d’écrire sa propre histoire l’ont fait quitter le cocon catalan, et malgré les doutes et les secousses, le temps est passé à un mollet de Neuer de lui donner raison. Il faudra faire encore mieux cette saison, pour installer pour de bon ce PSG version QSI au niveau des cadors européens, et pour engendrer de la confiance dans le chemin qui le mène vers ce même Qatar, le plus grand défi de la suite de sa carrière. Le seul, aussi, susceptible de l’élever au niveau de Ronaldinho,Ronaldo et compagnie dans le cœur des Brésiliens.juge Djalminha, l’ancien dribbleur fantasque du grand Deportivo La Corogne.C’est, à l’image de Messi en Argentine, le fardeau que porte Neymar, associé aux deux cuisants échecs en sélection (2014, 2018) et à une génération jusqu’à présent dominée par les puissances européennes. Mais si Ronaldinho reconnaissait avoir perdu une partie de sa motivation une fois acquis le Ballon d’or et la Coupe du monde, lui est peut-être à l’aube de ses plus belles années, alors que la décennie Messi-Ronaldo semble doucement toucher à sa fin., annonce Valdo. Tout bénéf’ pour le PSG? Possible, à condition que le bonhomme ne file pas vers d’autres horizons avant la fin de son contrat., sentence Jaime Rosales.C’est-à-dire plusieurs centaines de millions d’euros, et l’espoir pour les Parisiens de soulever un jour la Ligue des champions.