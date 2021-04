Plusieurs équipes se retirent des C1 et C3 asiatiques

AB

Des temps difficiles pour l’Asie.Le football asiatique connaît des bouleversements importants, affectant ses deux compétitions de clubs. Plusieurs équipes ont ainsi décidé de se retirer de la Ligue des champions et de la Coupe de l’AFC, annonce la confédération ce vendredi. En Birmanie, le Hantharwady United FC et le Shan United FC ont ainsi déclaré forfait en raison de l’état d’urgence en vigueur dans le pays, à la suite du coup d’état mené par l’armée au mois de février dernier Au Bangladesh, l’Abahani Limited Dhaka a également choisi d’annuler sa présence continentale, pour faire face aux terribles conséquences de la crise sanitaire que subissent actuellement l’Inde et les régions alentours. Enfin, à Oman, Al-Nasr SC et Al-Seeb ont confirmé leur retrait annoncé vendredi dernier. Le pays est actuellement en confinement strict et les activités sportives y sont interdites.Le ballon rond légitimement relégué au second plan.