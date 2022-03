Plus de douze ans après sa main, Thierry Henry hué par le public irlandais

A warm welcome to Dublin for Thierry Henry… pic.twitter.com/HAm2UwMKWO — Nathan Murphy (@nathanmurf) March 26, 2022

CG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Persona non grata.Plus de douze ans après, les Irlandais n'ont pas oublié. Non, ils n'ont pas oublié la fameuse main de Thierry Henry un soir de novembre 2009, au Stade de France, qui avait permis à William Gallas d'égaliser pendant la prolongation et aux Bleus de décrocher leur ticket pour la Coupe du monde 2010. Ce samedi soir, les images du banc belge, où était posé l'ancien attaquant français, diffusées sur les écrans de l'Aviva Stadium, à Dublin, ont été accompagnées d'une belle bronca. Pas de quoi perturber celui qui distille des conseils à Romelu Lukaku et compagnie chez les Diables rouges, tenus en échec par l'Irlande (2-2) , sans aucune mimine à signaler.Le devoir de mémoire, c'est important.