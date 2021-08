Transferts records, masse salariale exponentielle, stratégie de développement à l'international... Depuis leur arrivée à la tête du Paris Saint-Germain au début de l'été 2011, les dirigeants qataris mènent une politique résolument ambitieuse, quitte à sacrifier parfois l'équité sportive du championnat de France et bouleverser l'équilibre économique du football européen. La venue de Lionel Messi, débarqué dans la capitale la semaine passée, en est la dernière illustration en date. Dans ce contexte, une question se pose forcément : peut-on être de gauche et supporter le PSG en 2021 ?

« Ce n'est pas parce qu'on lutte contre un système capitaliste qu'on ne pourrait pas avoir des moments de jouissance sportive. »

Valeurs, êtes-vous là ?

« L'esprit du football est toujours là et je crois que ça fait longtemps que je suis sorti de cette contradiction que l'on peut avoir et qu'on ne pose d'ailleurs qu'aux gens de gauche. À cause des turpitudes du foot, il faudrait qu'on arrête de l'aimer ? Pas du tout ! »

Pour toute la beauté du football

« Moi je suis un peu nostalgique des périodes un peu plus de galère, c'est vrai. Là aujourd'hui ça paraît très bling-bling. Je trouve qu'il y a moins d'âme qu'il y a une dizaine d'années, quand on jouait la relégation. »

Histoire, tribunes populaires et ancrage territorial

60 millions d'euros. C'est la sommes investie par le Paris Saint-Germain en indemnités de transfert depuis le début du mercato pour s'offrir les services d'Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma et donc désormais Lionel Messi. Autant d'excellentes affaires à en croire les observateurs du football, surtout que quatre d'entre eux sont arrivés libres. Dans les faits, ces arrivées, quelques mois seulement après la prolongation de contrat de Neymar, ont fait s'envoler une masse salariale déjà historique. Elle devrait atteindre 302 millions d'euros nets d'impôts cette saison à en croire le Daily Mail , soit la plus importante de la planète pour un club de sport. Des chiffres à donner le tournis qui illustrent parfaitement la force de frappe économique et la politique générale menée par les propriétaires qataris depuis leur arrivée en Ligue 1, il y a dix ans tout pile. Mais dès lors la question se pose : comment continuer à soutenir un club qui au premier abord ne correspond plus à certaines valeurs qui nous sont chères ?, s'exclamait François Ruffin dans le So Foot n°153, en février 2018. Le député France Insoumise, co-auteur de, pointait ainsi clairement du doigt les dérives financières dans lesquelles le football se retrouve emporté, et dont un club comme le PSG est devenu un exemple frappant., modère de son côté l'ancien député socialiste et historien Sébastien Pietrasanta. Il serait cependant contradictoire, dans ce contexte, de se revendiquer de gauche et soutenir inconditionnellement les Rouge et Bleu.C'est pourtant bien le cas d'Eduardo Rihan Cypel, qui fut lui aussi député socialiste pendant la présidence de François Hollande, entre 2012 et 2017., assure-t-il. Bien au contraire.Surtout que selon lui, l'arrivée de Lionel Messi s'avèrera bénéfique à long terme sur le plan économique :Une logique qui peut toucher ses limites, si on la pousse jusqu'au bout., poursuit Rihan Cypel.Militant marxiste et candidat à l'élection présidentielle 2022, Anasse Kazib va plus loin :Pour autant, ce cheminot de Seine Saint-Denis l'assure, il n'y a pas de soucis à soutenir cette équipe du PSG malgré son engagement politique.Sport de base populaire, le football devenu business parvient à dépasser un certain nombre de barrièrepour rester attractif aux yeux de tous., assure encore Eduardio Rihan Cypel.L'arrivée d'un sextuple Ballon d’or serait même une excellente nouvelle pour tous les amoureux du club, même ceux dont les idées qui penchent à gauche, avec la perspective de se délecter de la beauté d'un trio avec Neymar et Kylian Mbappé., abonde Anasse Kazib. Là encore, le sport, et en premier lieu ses principales stars, transcendent la question des valeurs qu'il véhicule., s'étonne Eduardo Rihan Cypel.N'en déplaise à Zlatan Ibrahimović, pour qui, comme il le confiait voilà cinq ans en conférence de presse, le Paris Saint-Germain est un club avec une histoire, et surtout un ancrage puissant dans sa région., estime ainsi Sébastien Pietrasanta. Le prix des places en tribunes au Parc des Princes a beau augmenter à chaque nouvelle signature majeure, Eduardo Rihan Cypel en est convaincu : le PSG reste et restera un club proches de ses supporters., se réjouit l'ancien élu., se souvient de son côté un Anasse Kazib qui regrette parfois la démesure prise par le club de la capitale.Une époque où personne, à droite comme à gauche, ne pouvait imaginer voir ce jeune prodige en pleine explosion en Catalogne venir poser ses bagages au pied de la tour Eiffel.