Pas de vainqueur entre l'ASSE et Lorient

AS Saint-Étienne (4-4-2) : Green - Kolodziejczak, Nadé (Sow, 90e+1), Moukoudi, Maçon - Bouanga, Youssouf (Diousse, 82e), Mahdi Camara, Aouchiche (Nordin, 64e) - Abi (Hamouma, 46e), Khazri (Boudebouz, 90e+1). Entraîneur : Claude Puel.

FC Lorient (3-5-2) : Nardi - Houboulang Mendes, Julien Laporte, Morel - Igor Silva (Hergault, 71e), Le Fée (Hamel, 81e), Lemoine (Monconduit, 71e), Abergel, Le Goff - Moffi (Ouattara, 90e+2), Laurienté (Grbić, 81e). Entraîneur : Christophe Pélissier.

Saint-Étienne et Lorient sont repartis de Geoffroy-Guichard sur un beau match nul (1-1), pour cette première journée de Ligue 1.L’ASSE se montre dangereuse d’entrée par l’intermédiaire de Denis Bouanga, dont le centre en retrait est involontairement repris par Adil Aouchiche... mais repoussé par un arrêt réflexe de Paul Nardi (3). Les Lorientais ne tardent cependant pas à réagir, réveillés par la frappe sur le poteau de Laurent Abergel à la récupération d’un ballon perdu par Mahdi Camara (6). Malgré la possession et les situations, Saint-Étienne n'y arrive pas dans un premier acte pourtant maîtrisé. La dernière occasion est même en faveur des Merlus et d’Armand Laurienté, qui voit son enroulé en pivot frôler le cadre (32).Revenus des vestiaires avec de réelles intentions offensives, les hommes de Christophe Pélissier sont récompensés dans la foulée. La remise d’Igor Silva trouve ainsi Vincent Le Goff au second poteau, dont la frappe heurte la barre transversale avant de franchir la ligne pour l’ouverture du score. À défaut de les punir, ce but a en réalité le don de réveiller l’orgueil stéphanois. À vingt minutes du terme, Julien Laporte - en retard - déséquilibre ainsi Wahbi Khazri dans la surface. Penalty, et sentence transformée par le Tunisien. Galvanisé, l’attaquant est ensuite à l’origine d’un centre pour le coup de casque Mickaël Nadé venu fracasser la barre (74). L’ultime frisson est pour Harold Moukoudi, mais sa tête n'est pas cadrée (75). Cet après-midi au Chaudron se conclut donc par un partage des points, aussi logique que spectaculaire.La saison est officiellement lancée, dans le Forez.