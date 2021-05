Paris, une victoire pour du beurre

Dans un énième match tiède cette saison, Paris a fait le minimum syndical pour venir à bout de Brest (0-2). Insuffisant, cependant, pour garder son titre de champion de France, qui file à Lille. Pour le dixième, il faudra au moins attendre la saison prochaine.

Larsonneur plus fort que Neymar, Faivre plus fort que Larsonneur

Mbappé, encore, toujours

Stade brestois (4-2-3-1) : Larsonneur - Faussurier, Chardonnet, Duverne, Perraud - Magnetti (Mbock, 87e), Belkebla (Lucas, 78e) - Faivre (Cardona, 78e), Charbonnier (Baal, 83e), Honorat - Mounié (Le Douaron, 86e). Entraîneur : Olivier Dall'Oglio.



Paris Saint-Germain (4-3-3) : Navas - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Diallo - Herrera, Pereira, Rafinha (Gueye, 72e) - Di María (Icardi, 72e), Mbappé, Neymar. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Il y a certains moments qui changent le cours d'une saison, d'autres qui la résument. L'enchaînement, en quelques secondes, d'une parade décisive de Keylor Navas devant Romain Faivre et d'un but de Kylian Mbappé sur une ouverture inspirée d'Ángel Di María n'aura pas empêché le LOSC de s'imposer à Angers, mais il aura bien résumé l'essence de la saison parisienne : une saison un peu terne, qui a eu besoin de se reposer sur des individualités brillantes pour se sortir de la torpeur et de situations délicates. Paris s'est imposé à Brest ce dimanche soir (0-2) et a donc rempli son rôle, au minimum syndical dans le contenu. Mais il devra attendre encore un an, au moins, pour ajouter un dixième titre de champion à son palmarès, le temps que l'Hexagoal aille faire une cure de soleil du côté de Lille.Sur la pelouse gorgée d’eau de Francis-Le Blé, les Parisiens ont pris du temps à mettre la machine en route. Un premier acte terne, avec des Parisiens en possession du ballon (un petit 63,5%, rien d’inhabituel), mais incapables de se créer des occasions dans le jeu. Et puis, les quarante-cinq premières minutes ont basculé sur deux faits de jeu inhabituels pour Paris. Il y a eu le penalty manqué par Neymar, d’abord, son deuxième raté seulement sous le maillot parisien en 24 tentatives. 18minute, le Brésilien se présente devant Gautier Larsonneur qui avait choisi de se positionner à l’extrême gauche de sa cage, tel Landreau devant Ronaldinho Le coup de bluff marche : Neymar tire à l’extrême droite, et manque le cadre. Deuxième moment étrange : le corner direct que Di María tente religieusement une fois par match – au bas mot – a cette fois-ci fait mouche : dévié par Faivre, qui avait déjà provoqué le penalty, le ballon lobe Larsonneur et fait trembler les filets. Paris, qui n’a tiré que deux fois au but, n’a pas cadré, et a subi quelques timides occasions brestoises (1, 31, 44), est devant de façon presque inespérée à la pause.Dans la droite lignée de sa première période (et de sa saison, disons-le), Paris a regagné le terrain en deuxième période avec la ferme intention de gérer mollement son petit avantage. À 1-0, comme souvent cette saison, Paris a joué comme si l'adversaire ne pouvait pas le rejoindre. Le match s'est un peu emballé légèrement après l'heure de jeu. Sans deux belles interventions de Navas devant Charbonnier et Faivre (65, 69), Brest aurait pu arracher un nul qui l'aurait sans doute sauvé dans la course au maintien. Mais comme souvent, une fois de plus, Mbappé a sauvé Paris : mis en orbite par la 105offrande parisienne de Di María, le meilleur joueur de la saison a effacé Larsonneur avant de conclure (0-2, 70).Pas besoin d'emballer la fin de match : Paris avait rempli sa part du contrat, remporté son match à Brest, et ne pouvait plus espérer qu'un faux pas de Lille, qui n'a pas eu lieu. Brest, en revanche, peut remercier sa bonne étoile : grâce à la défaite de Nantes, il évite un barrage couperet face à Toulouse. Brest peut souffler. Paris, au vu des points perdus cette saison, peut sans doute nourrir des regrets. Dans les deux cas, des leçons à retenir pour la saison prochaine.