Paris ne loupe pas sa fête

Supérieurs et plus sereins que lors de ses dernières sorties, le PSG a sublimé son huitième titre de champion de France obtenu avant la rencontre en renouant avec la victoire face à Monaco (3-1). Un succès construit grâce notamment à un triplé de Mbappé, intenable.

Mbappé fait le show

Neymar et Cavani s'invitent

PSG (3-2-4-1) : Areola - Kimpembe, Kehrer, Marquinhos - Verratti (Draxler, 75e), Paredes (Cavani, 72e) - Dani Alves, Kurzawa (Neymar, 45e), Diaby, Dagba - Mbappé. Entraîneur : Thomas Tuchel.



Monaco (5-3-2) : Subašić (Benaglio, 11e) - Ballo-Touré, Jemerson (Aholou, 66e), Glik, Badiashile, Henrichs - Rony Lopes, Adrien Silva, Golovin - Falcao (Carlos Vinícius, 45e), Gelson Martins. Entraîneur : Leonardo Jardim.

Par Andrea Chazy, au Parc des Princes

Avant même de savoir s’il allait gagner, perdre ou partager les points avec Monaco , le PSG savait. Le club de la capitale était au courant depuis le milieu d’après-midi qu’il était officiellement champion de France , après le nul de Lille à Toulouse. Même après deux sorties de route face à ces mêmes Lillois (5-1) puis à Nantes en début de semaine (3-2), les hommes de Tuchel pouvaient donc entrer sereins dans la partie pour profiter. Non pas d’une fête, qui attendra certainement le dernier rendez-vous à domicile face à Dijon le 18 mai prochain, mais d'abord d'un hommage rendu à la cathédrale Notre-Dame. Puis d'une rencontre rendue facile par un Mbappé en feu, histoire de préparer au mieux la finale de Coupe de France dans six jours. Car sur le terrain ce dimanche soir, Paris n’a pas tremblé et s'est facilement imposé.Sans le Collectif Ultras Paris, la fête parisienne manque d'abord de décibels. Rapidement, le public familial du Parc des Princes fait comprendre aux siens qu’il faut une victoire pour que le week-end de Pâques soit totalement réussi. La première banderille est pourtant monégasque, et il faut une belle horizontale d’Areola pour empêcher Rony Lopes de pourrir l’ambiance (6). Le 3-2-4-1 de Tuchel met bien un quart d’heure avant de se mettre définitivement en place, quinze minutes au cours desquelles le PSG galère à s’organiser.Et puis, via un « une-deux » construit sur cinquante mètres par Mbappé et Diaby, le meilleur buteur de Ligue 1 déchire les filets d’un Benaglio tout juste entré en jeu pour suppléer Subašić (14). Un shot de bonheur, qui aurait pu s’en suivre d’un deuxième au moment où Paredes décide de gratifier le Parc d’une sublime ouverture non convertie par Mbappé (32). Un moindre mal, puisque le Golden Boy de Bondy ne tremble pas cinq minutes plus tard pour s’offrir son doublé (37). Paris gère sa soirée sans pression, comme un champion.La deuxième partie de soirée n’est pas encore lancée que l’enceinte parisienne gronde une première fois. Trois mois après son dernier match de Ligue 1 ici-même face à Guingamp Neymar est de retour. Juste à temps pour voir débouler un Mbappé inarrêtable côté gauche, qui ne se prive pas de laisser Glik sur la bande d’arrêt d’urgence pour aller fracasser le montant droit monégasque (52). La pression parisienne s’intensifie, Monaco a baissé pavillon et si Diaby pense inscrire le troisième à tort (53), c’est bien Mbappé qui est l’heureux élu. Et ce, pour la trentième fois de la saison (57). En guise de cerise sur le gâteau, Cavani revient lui aussi fouler son jardin de jeu préféré et donc postuler pour une place de titulaire en vue de la finale de Coupe de France du week-end prochain face à Rennes . Seules les sorties sur blessure de Verratti (75) et Kehrer (89), ajoutées à la réduction du score anecdotique de Golovin (79), viendront légèrement ternir le succès parisien. Il était demandé au PSG de gagner pour honorer son huitième titre de champion de France , et les Parisiens l’ont fait.