Paris mate Brest

Pour la première de Mauricio Pochettino au Parc des Princes, le PSG s'est imposé (3-0) face à Brest. Un résultat plutôt sévère pour des Brestois volontaires qui ont craqué en fin de rencontre, notamment après l'entrée en jeu d'un Mauro Icardi buteur et passeur.

Kean fait l'essentiel

Icardi signe son retour

PSG (4-2-1-3) : Navas - Dagba (Florenzi, 86e), Marquinhos, Diallo, Bakker (Kurzawa, 64e) - Herrera, Gueye (Sarabia, 56e) - Verratti - Di María (Draxler, 86e), Kean (Icardi, 64e), Mbappé. Entraîneur : Mauricio Pochettino.



Brest (4-4-2) : Larsonneur - Pierre-Gabriel, Duverne, Chardonnet, Perraud - Philippoteaux (Charbonnier, 68e), Lasne (Battochio, 76e), Belkebla (Mounié, 80e), Honorat (Le Douaron, 77e) - Faivre, Cardona. Entraîneur : Olivier Dall'Oglio

Ils auraient évidemment préféré être là pour accueillir la première comme coach de Mauricio Pochettino au Parc des Princes, mais les ultras parisiens se sont débrouillés pour saluer la première de leur ex-coqueluche. Ils auraient forcément eu un sourire, un petit, en sortant de l'enceinte de la porte de Saint-Cloud en ayant en tête le tableau d'affiche à l'avantage de leur équipe. Mais aussi pas mal de questions sur la production du soir, car dans le jeu, Brest n'a pas démérité avant de craquer dans le dernier quart d'heure. Confirmation : pour voir la patte Pochettino, il va falloir attendre.Au coup d’envoi, pas de surprise : Paris ressort le 4-2-1-3 vu à Saint-Étienne avec Marco Verratti dans un rôle de meneur de jeu. Si l’Italien n’a pas les qualités d’élimination et d’accélération de Neymar, ses capacités de conservation et de récupération en font un lien précieux pour une équipe trop souvent coupée en deux. Problème : l’attaque parisienne n’est pas très mobile, Kylian Mbappé n’est encore une fois pas dans un grand soir, et Ángel Di María ou Verratti doivent multiplier les touches de balle pour espérer faire bouger le bloc brestois. Derrière, la défense du PSG amputée de Presnel Kimpembe ou Alessandro Florenzi souffre face aux contres brestois : sur un petit ballon déposé par Franck Honorat, Romain Faivre enroule, mais Keylor Navas veille au grain.La délivrance, Paris va la trouver sur coup de pied arrêté : Di María dépose un bijou sur la tête de Marquinhos qui trouve le poteau, mais Moise Kean a bien suivi. Passé ce premier quart d’heure, Paris récupère très haut et a même l’occasion de faire le break à deux reprises. Sur une nouvelle tête de Marquinhos bien jaugée par Larsonneur, d’abord, puis sur une frappe flottante de Gana Gueye détournée du pied par le portier brestois. En vain, et avant la pause, c’est une conduite de balle défectueuse d’Irvin Cardona qui permet à Paris de rester en tête à la pause. Oui, l’équilibre est fragile.Au retour des vestiaires, Brest réaffiche son visage joueur de la première période, et les hommes de Dall’Oglio continuent de faire souffrir l’arrière-garde parisienne. Les Brestois multiplient les offensives, alternent attaques placées et attaques rapides, mais ni Honorat ou le très remuant Faivre ne parviennent à la mettre au fond. Le PSG est apathique, sans jus et sans idée, et ne se montre dangereux qu’en contre, principalement sur des incursions ou tentatives de Kylian Mbappé qui n’aboutissent pas.Pochettino décide alors d'agir : absent depuis la fin du mois de novembre, Mauro Icardi fait son retour sur le pré et il va s’avérer gagnant. S’il bute une première fois sur un Larsonneur exceptionnel, il trompe finalement le dernier rempart brestois du plat du pied à la suite d'un belle chevauchée en solo de Mbappé. Icardi ne s’arrête pas en si bon chemin et c’est lui qui envoie Pablo Sarabia, lui aussi entré en cours de jeu, éteindre tout suspens. Paris l'emporte et Pochettino doit déjà se pencher sur demain : mercredi, c'est un Trophée des champions face à l'OM, à Lens, qu'il doit aller chercher.