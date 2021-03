Dembélé, l'appel de la maturité

Plus de deux ans après sa dernière apparition sous le maillot bleu, Ousmane Dembélé est de retour en équipe de France pour l'ultime rassemblement avant l'Euro. Une opportunité en or massif pour l'attaquant du Barça, qui doit confirmer son évolution dans les prochaines semaines pour s'imposer comme un candidat sérieux aux Bleus pour la liste du mois de mai.

« Il a retrouvé le niveau qu'il avait »

Par Clément Gavard

Voilà plus de deux ans qu'Ousmane Dembélé n'avait pas entendu son nom dans la bouche de Didier Deschamps au moment de l'annonce d'une liste de l'équipe de France. Dans un groupe élargi à vingt-six joueurs, sans novices ni grandes surprises, la présence de Dembélé attise la curiosité comme s'il était une potatoes dans la barquette de frites d'un célèbre fast-food. Comme Alphonse Areola, Tanguy Ndombele ou Thomas Lemar, l'attaquant du Barça signe son retour chez les Bleus après une longue absence. 853 jours, pour être précis dans son cas. C'était le 16 novembre 2018, et c'était une apparition de vingt-cinq minutes au cours d'une triste défaite contre les Pays-Bas. Une dernière friandise au goût amer avant un long tunnel de deux ans pour le champion du monde, plombé par de nombreux pépins physiques et une hygiène de vie laissant à désirer., a présenté DD sur son estrade ce jeudi après-midi.Bingo, Dembélé semble (enfin) prêt à tout casser.Le mot renaissance n'est pas galvaudé pour parler de la saison d'Ousmane Dembélé. Un an plus tôt, en février 2020, l'international français pensait devoir tirer un trait sur l'Euro 2020 après une nouvelle grave blessure à la cuisse droite. Une opération et une pandémie plus tard, revoilà l'ancien Rennais prêt à postuler pour une place dans la liste du taulier au mois de mai. La conséquence d'un exercice 2020-2021 convaincant sous le maillot du Barça, où Dembélé est quasiment devenu indéboulonnable dans le onze de Ronald Koeman., observait le principal intéressé dans un entretien accordé au site de l'UEFA le mois dernier.Des paroles et des actes : la saison de Dembélé, c'est 34 apparitions, quatre buts, huit passes décisives, et un jeu plus épuré dans une équipe catalane pourtant considérée comme malade.Il n'en fallait pas plus pour donner envie à Didier Deschamps de redonner sa chance à un joueur pour lequel le sélectionneur n'a jamais caché son affection. DD avait multiplié les conseils et les messages encourageants à Dembélé ces derniers mois., a rappelé le technicien français pour justifier son retour.Pour Deschamps, la convocation de Dembélé ne représente aucun risque, tant ce dernier est parfaitement intégré dans le moule par des cadres (Griezmann, Pogba) qui aiment en faire une coqueluche.Une approche humaine incontournable dans l'esprit de Deschamps, qui sait également qu'il pourra s'appuyer sur le Barcelonais à différents postes sur la ligne d'attaque. Après la foire aux systèmes de l'automne, la proximité de l'Euro pourrait pousser le patron des Bleus à revenir à la configuration utilisée lors du Mondial 2018, une compétition où le gamin de Vernon avait connu ses deux dernières titularisations (Australie et Danemark) dans une rencontre officielle avec l'équipe de France. Dans un possible schéma en 4-2-3-1, Dembélé pourra s'épanouir à gauche comme à droite, où il est régulièrement utilisé par Koeman cette saison avec le Barça., a déroulé le sélectionneur.À commencer par Ousmane Dembélé qui, à 23 ans et du haut de ses 21 sélections, n'a plus de temps à perdre.