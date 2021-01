On était à la présentation de Raymond Domenech

L'ex-sélectionneur de l'équipe de France a vu une ouverture et il a fait son retour dans le game, cette semaine du côté de Nantes, après dix ans en stand-by. Et c’est juste avant le Réveillon, ce jeudi, qu’il s'est présenté pour la première fois face à la presse. Langue de bois et sourires taquins étaient au rendez-vous. Nous aussi.

Petit comité d’accueil pour R. Domenech à la Beaujoire #FCN pic.twitter.com/2sIP3LFDtq — Félix Barbé (@FelixBarbe10) December 31, 2020

Le « malentendu » Ranieri

Louanges artificielles

Samba et afrobeat à la Jonelière ?

Par Félix Barbé et Jérémie Baron, à la Beaujoire

C’est désormais un rendez-vous : pour certains supporters des Canaris, le huis clos national n’a pas ôté l’envie de se pointer au stade toutes les deux semaines - voire toutes les semaines - pour le bien du FC Nantes. Après deux rassemblements anti-Kita en marge des réceptions de Dijon puis Angers, c’est cette fois autre chose que sont venus fêter les aficionados des Jaune et Vert : à quelques heures de la fin de l’année civile, ils sont une grosse cinquantaine de supporters massés devant l’entrée « VIP » de la Beaujoire - celle par laquelle les joueurs s’engouffrent les jours de match - pour fêter l’arrivée de Raymond Domenech à la tête de leur club, histoire de boucler 2020 sur une nouvelle fantaisie dans la cité des Ducs de Bretagne. Mais le comité d’accueil est en vérité un nouveau cri du coeur à l’encontre de Waldemar Kita, qui vient de trancher la tête de son homme de banc une énième fois au cours de son mandat : «» Comme la veille avec un entraînement perturbé par une musique de cirque qui a bien fait marrer tout le monde , le ton est donné. Mais les bâches sont déjà rangées au moment où l’ancien sélectionneur se pointe à l’intérieur de l’enceinte, à l’heure, affublé d’un survêtement du club très tendance comme pour montrer, comme il l’affirmera ensuite au micro, qu’il est resté «» .Le nouveau chef de chantier arrive seul, comme prévu, la direction n’ayant pas trouvé pertinent d’accompagner le technicien pour sa première face à la presse depuis plus d’une décennie (quasiment du jamais vu, ce que le syndicat des journalistes ne manque pas de déplorer). «» , répondra sobrement Domenech. Seule l’attachée de presse de la maison jaune, nichée dans un coin du modeste auditorium du stade, permet à l’homme de Knysna de ne pas se sentir abandonné. Les premiers mots de Raymond sont pour Patrice Gouvier - salarié du FCN dont on a appris la disparition quelques heures plus tôt - et pour la grosse vingtaine de journalistes qui lui fait face, une profession avec qui il n’a pas toujours eu de très bonnes relations : «» Dix ans après l’Afrique du Sud, 27 après sa dernière expérience en club, l’ex-défenseur débarque dans un nouveau monde. Pourquoi avoir dit oui ? «Quelques minutes sont nécessaires à l’assistance pour comprendre qu’elle aura du mal à rentrer dans le vif du sujet : il a beau clamer avoir changé, Domenech n'est pas venu livrer une leçon de football ce jour. En revanche, il y a plusieurs points sur lesquels on le prie de s’exprimer, de sa dernière expérience à la Coupe du monde ( «» ), en passant par ses moqueries envers Waldemar Kita sur le plateau de La Chaîne L’Équipe ( «» ), jusqu’à sa mauvaise foi, en tant que président de l’UNECATEF, au sujet de l’âge limite auquel un entraîneur peut exercer en Ligue 1 : «» Le poisson est noyé.De la même manière, l’ancien chef de file des Bleus n’hésite pas à botter en touche au moment de décrire les contours exacts de sa mission. Oui, son contrat de six mois «» , mais il répète en même temps ne pas être venu uniquement pour «» . Un objectif précis, peut-être ? Même pas. «"Il faut finir européen, 10, 15..."» Le plaisir, justement... Peut-être le seul sujet sur lequel Domenech ne s’échappe pas. Zigzaguant habilement entre toutes les questions les plus chatouilleuses, le néo-coach nantais revient toujours sur cette même notion : «, radote-t-il en boucle.Au milieu de tout ça, le bougre tente de marquer des points auprès des puristes, calmement. Morceaux choisis : «(Denoueix)» Cette histoire, le successeur de Christian Gourcuff l’a pourtant écorchée à de nombreuses reprises. Comprend-il alors que son arrivée puisse être mal perçue en Loire-Atlantique ? Pas vraiment : «Pour ce faire, celui qui aura 69 ans ce mois-ci assure compter sur un groupe qui dégage «» , et qui pourrait être renforcé à la fois par l’arrivée de Giannelli Imbula - bientôt à l’essai à la Jonelière -, mais aussi par celle d’autres éléments au mercato d’hiver. «» , questionne, taquin, un confrère en référence au recrutement atypique du FCN ces dernières années . «» , rétorque Raymond du tac-au-tac, sans savoir que nombreux sont les coachs passés avant lui ayant répondu peu ou prou la même chose.Force est de reconnaître que le dix-septième coach de l’ère Waldemar Kita nous a tout de même arrachés un sourire. Deux, même. Le premier, lorsqu’il a été questionné sur le fait que ses nouveaux joueurs pouvaient potentiellement l’interroger sur son passé de sélectionneur à la tête des Bleus, et notamment sur l’épisode Knysna en 2010 : «, a-t-il répliqué, pas peu fier de lui.» Le deuxième, au moment de revenir sur l’entraînement de la veille, avec le désormais populaire « Kita Circus » lancé par les supporters et faisant office de bande sonore. «» La preuve que le nouvel entraîneur du FC Nantes a toujours beaucoup d’humour. À moins que ça n’en soit pas.