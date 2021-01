« On a réussi à compiler tous les matchs concernés par le Bâton de Bourbotte depuis 1946 »

Le bâton de Bourbotte, c'est la version française du bâton de Nasazzi. À savoir : un relais officieux qui dure depuis François Bourbotte, capitaine du LOSC, premier champion d'après-guerre. Interview avec Guillaume Amary, l'un de ses fondateurs.

Propos recueillis par François Colin

Là, à l'heure où nous parlons, c'est l'AS Monaco, qui l'a récupéré le 9 janvier après sa victoire contre Angers (3-0). Les Monégasques l'ont conservé en battant Montpellier ce week-end, et le bâton sera remis en jeu samedi soir contre l'OM.Le Bâton de Bourbotte est donné au premier vainqueur du championnat de l’élite d’après-guerre, Lille en 1946. Pour récupérer le Bâton, c’est simple : il suffit de battre le détenteur. Le Bâton se balade ainsi de club en club. Tant qu’il n’est pas battu en Ligue 1, le détenteur le garde.Bourbotte, c'est le nom du capitaine du LOSC en 1946, l’année du titre, tout simplement. C’est le même principe que Nasazzi qui était le capitaine de l’Uruguay champion du monde en 1930. Le Bâton de Nasazzi se transmet entre les équipes nationales.À l’origine, c’était un site qui s’appelait Poteau rentrant qui s’intéressait à des stats insolites qui avait repris le concept du Bâton de Nasazzi en 2006 et qui avait mis ça à la sauce italienne. C’était un truc qui nous amusait à l’époque. Puis le site a disparu et le Bâton avec. À la suite d’une conversation entre amis sur le foot, on s’est demandé ce que devenait ce Bâton. On est repartis de zéro, sachant qu’on est pas mal à bosser dans l’informatique, ce qui est pratique pour créer des bases de données. On a repris tous les matchs. Ça a été assez complexe, surtout sur les vieux matchs qui datent des années 1940 et 1950. Selon les sources, on obtenait des dates différentes de matchs.Heureusement, on est cinq. Ça facilite la tâche ! Au début, on a repris toutes les séries. C’était bien, mais on s’est dit qu’il fallait aller plus loin. On a réussi à compiler tous les matchs, buteurs et même toutes les compos des matchs concernés par le Bâton de Bourbotte, ce qui nous permet d’élargir les stats, comme par exemple le joueur qui a joué le plus de matchs en tant que détenteur qui est Blaise Matuidi ! Il a joué 93 matchs en tant que détenteur dont 90 avec le PSG ! Les trois autres, c’était avec Saint-Étienne. Ce genre de stats n’est pas encore sur le site, mais on les poste sur les réseaux sociaux et particulièrement Twitter.On fait ça avec passion ! Ça nous amuse en dehors de notre boulot. Ça nous prend trois à quatre heures par semaine. Il faut s’occuper des réseaux sociaux et mettre à jour les stats. Et bien sûr, on suit le match concerné par le Bâton ! En ce moment, on est en train de refaire notre site . Ça nous prend du temps, mais ça nous passionne et nous amuse.C’est vrai que c’est moins drôle parce que ça change moins de détenteur. Mais quand le PSG fait une série, ça tient en haleine. Ça ajoute un peu d’enjeu au match. Le PSG, ça assure aussi de voir des bons matchs...Je dirais le OM-PSG de 2017 ! 2-2, avec l’égalisation de Cavani en toute fin de match ! Marseille était détenteur lors de ce match. Avec mes collègues qui s’occupent du site avec moi, on est assez partagés entre l’OM et le PSG. On avait suivi le match tous ensemble. Ça avait chambré fort, même si ce but n’avait pas permis au PSG de récupérer le Bâton. En début de match, les Parisiens étaient tellement sûrs de le récupérer !Il y a deux équipes à égalité : le FC Nantes et le PSG, ils sont tous les deux à 195. Monaco, qui le détient actuellement, est à 165. Et Paris est le club l'ayant détenu le plus longtemps de manière ininterrompue : 26 matchs en 2013 !Impossible ! Le Bâton de Bourbotte est concerné seulement par les matchs de Ligue 1 ! Et si un club descend en possession du Bâton, celui-ci est rendu au précédent détenteur. Par exemple, en 2016, Reims l’avait récupéré en battant Lyon à la dernière journée et du coup, l’OL l’avait gardé. Mais ça reste assez rare !Certains clubs jouent le jeu et nous considèrent un petit peu. Monaco, Bordeaux, Lille, Angers ou Montpellier réagissent assez bien. Ça nous arrive de recevoir des maillots ou des ballons à faire gagner ensuite sur les réseaux sociaux. C’est sympa et ça permet d’augmenter la communauté. En revanche, pour entrer en contact avec des clubs comme Paris, Marseille ou Lyon, c’est compliqué. C’est nous qui établissons le contact avec les clubs pour faire connaître le Bâton. Mais certains supporters nous aident aussi. Ça permet de donnerà l’intérêt du match.On a vu certains comptes étrangers se créer, mais c’est très timide. Il existepour les matchs de Coupe d’Europe. Je ne sais pas s’ils se sont inspirés de nous en revanche ! Ça ne s’est pas trop développé ailleurs. En revanche, il y a un compte similaire qui s’est fait en NBA et qui se développe pas mal :. Ils ont pas mal de stats et se développent plutôt bien.On travaille sur les données pour alimenter davantage le site. À part ça, on a pour projet ultime de créer un trophée physique. La situation sanitaire actuelle ne permet pas de trop travailler dessus actuellement. Mais des community managers de club nous demandent si ça peut exister. Ils seraient partants ! Par exemple, à Brest, on nous l’a demandé. Mais pour mettre ça en place, il faut sûrement passer par la Ligue, monter un dossier et être un peu crédibles. Pour ça, il faut d’abord augmenter la communauté. On aimerait bien aussi trouver un partenaire média qui nous suive en fil rouge sur les matchs du Bâton... À bon entendeur !