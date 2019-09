Olmeta : « Les gardiens devraient être jugés par leurs pairs »

Alors que Lev Yachine est le seul gardien à avoir remporté le Ballon d'Or depuis sa création - c'était en 1963 - France Football a annoncé ce jeudi la création dès cette année d'un Ballon d'Or pour gardiens, nommé Trophée Yachine en hommage au portier russe. L'occasion de passer un coup de fil à Pascal Olmeta pour lui demander son avis sur la pertinence de ce nouveau trophée. Et d'en profiter pour faire un petit tour des actualités qui agitent le microcosme des hommes gantés, entre l'arrivée de Navas au PSG et la brouille Neuer-Ter Stegen.

Propos recueillis par Quentin Jeannerat

C'est une très bonne chose, ça aurait dû être fait depuis longtemps ! Globalement, les gardiens ne sont pas assez mis en avant, c'est bien qu'on commence à se réveiller là-dessus, car ils rapportent directement des points quasiment à chaque match. Regardez Onana, le gardien de l'Ajax, face à Lille ( en C1 ce mardi , NDLR). Ca finit 3-0, mais qui sait ce qui aurait pu se passer avec un moins bon gardien ?S'ils suivent les matchs de près, je pense que c'est possible, on va au moins leur laisser leur chance. Mais c'est vrai que c'est un poste très particulier, et pour moi, l'idéal serait que ce nouveau trophée soit attribué par les gardiens eux-mêmes, ce serait certainement plus juste.J'imagine qu'il y aurait Yachine lui-même bien entendu, mais aussi Barthez, Oliver Kahn, Manuel Neuer... et René Vignal aussi tiens !Le premier qui me vient à l'esprit, c'est Neuer en 2014 (). Franchement, il aurait dû l'avoir mille fois ! Mais d'autres, comme Kahn et Barthez par exemple, ne l'auraient pas volé non plus.Oh non, ils ne me l'auraient pas donné, moi je sors d'un autre moule ! Il y a beaucoup trop peu de monde qui reconnaît l'intelligence dans le football, je ne l'aurais jamais eu.En tout cas pour ce qui est de l'école française, je trouve qu'on est en train de régresser. Les clubs manquent de spécialistes du poste, et on met beaucoup trop souvent les gardiens en concurrence. Et puis cette mode de sélectionner avant tout des gars de 1m95, c'est tout faux ! Un gardien avec une taille raisonnable est beaucoup plus vif, il va beaucoup plus vite au sol, c'est essentiel. Regardez Anthony Lopes à Lyon (), il est exceptionnel. Vous le mettez au PSG, on ne parle que de lui.A priori c'est une très bonne chose, mais si on le laisse partir du Real, c'est qu'il y a une raison... Il a fait des trouées, leur a fait perdre des points parfois, il ne faut pas l'oublier.C'est un truc qui a son importance car aujourd'hui tout va plus vite et les bons gardiens doivent savoir dégager proprement des deux pieds. Mais c'est vrai qu'on parle sûrement trop de cet aspect-là. Dans le football moderne, le critère qui fait la différence entre les tous meilleurs, ce sont les sorties aériennes. Un gardien qui est capable de prendre tous les ballons hauts dans sa surface a un impact positif énorme sur son équipe. Ca rassure tout le monde et ça permet à la défense de jouer un cran plus haut, donc ça change tout.C'est très difficile à dire de l'extérieur, il faudrait être à l'entraînement avec eux pour se faire une opinion. Mais à un tel niveau, je ne peux pas croire qu'il y ait une prime à l'ancienneté. L'Allemagne a un sélectionneur et un entraîneur des gardiens qui connaissent leur métier, et s'ils estiment que Neueur est meilleur, c'est que c'est le cas.Pour sa saison, la logique veut qu'il revienne à Alisson. Il a peut-être des faiblesses en dehors du terrain, mais on ne voit aucune faille quand il est défend ses buts, c'est impressionnant. Il est vraiment complet, il sait tout faire. Et pour compléter le podium, je mettrais Lloris, et Courtois également. Ce sont des gardiens vraiment forts depuis très longtemps, et c'est le plus dur. Pour vraiment juger un gardien, il faut le faire sur la longueur, une seule bonne saison ne suffit pas.