Génération Olympico

Alors que l’OM reçoit Lyon ce dimanche soir dans un Vélodrome archicomble, l'interrogation revient sur le devant de la scène : l’Olympico n’est-il pas devenu plus important que le Classique ces dernières saisons ? Une question qui appelle plusieurs réponses chez les supporters marseillais, qu’on pourrait résumer ainsi : tout est une histoire d’âge.

« Les gens, les jeunes se sont accrochés sur Lyon, parce que le PSG qatari ne joue plus dans la même cour que nous. »

Encore la faute du PSG

« C’est pareil que le PSG. L’attitude des Lyonnais a du mal à passer. Je n’aime pas ce club, je n’aime pas ce qu’il dégage. »

Prises de guerre, jalousie et Jérémy Morel

« Jérémy Morel, c’était une tête de Turc, mais même lui ça a été dur de le voir à Lyon. »



Le miroir d'un OM qui stagne

« Quand on va jouer la finale de 2018 chez eux, c’est une revanche, parce que pour le coup, là, c’était nous qui étions à leur place. »

D’un côté, Guy d’Endoume, 65 ans, membre fondateur du Commando Ultra 84 et donc poids lourd du virage sud du Vélodrome :De l’autre, celui qui répond au pseudo d'Emboucaneur, 26 ans, fidèle organisateur desur l’OM sur Twitter et habitué des virages :Deux générations, quarante ans d’écart et des visions radicalement opposées. Entre les deux, Émilie, 42 ans, membre historique des MTP, tempère :Car si les anciens s’en cognent, la réception de l’autre Olympique au Vélodrome est bien devenue plus qu’un simple match. Même Guy d’Endoume le concède :Certes, le décollage du PSG dans la galaxie des grands d’Europe à coups de pétrodollars qataris explique en partie ce report des voix anti-PSG vers l’OL. Mais c’est loin d’être la seule raison. Pour certains, il y a d’abord une histoire de sémantique toute simple., avoue Emboucaneur.. Et tant pis pour le Nîmes Olympique ou le Lille Olympique Sporting Club, grands oubliés de cette guerre du Péloponnèse 2.0.D’un autre côté, la domination quasiment sans partage du PSG qatari a accentué la rivalité OM-OL, comme le résume le twittos :Un point sur lequel même le sage Guy d’Endoume le rejoint :Autrement dit, à force de boxer dans la même catégorie, les Marseillais ont appris à détester les Gones. Et à encaisser les coups.Pour Étienne, 26 ans, c’est d’ailleurs comme cela qu’est né un profond ressentiment anti-lyonnais :Plutôt d’accord sur ce point, Émilie des MTP ajoute :Abonnée en virage Nord depuis le début des années 2000, Émilie Peretti a de fait assisté, année après année, à la montée en puissance de l’antagonisme entre Olympiques. Elle raconte :Lorsque l’on demande au peuple ciel et blanc d'énumérer les étapes qui ont construit cette rivalité, les mêmes reviennent en boucle : le vrai-faux départ de Ribéry pour l’OL, les passes d’armes Aulas-Diouf, puis Aulas-Labrune, les recrutements d’anciens..., râle Emboucaneur. Smaïn préfère lui parler de matchs marquantsEnfin, comme dans toute relation venimeuse, la jalousie est au cœur du sujet. Personne ne s’en cache. À Marseille, ils sont ainsi nombreux à saluer le travail de Jean-Michel Aulas - et aiment rappeler que c’est Tapie qui l’a lancé dans le milieu -, à l’image d’Émilie :Souvent provocateur à l’égard de l’OM, JMA n’y serait pourtant pas si insensible à entendre la MTP, qui l’a rencontré à l’été 2018, peu après la finale :"Désolé, on a mis la pagaille chez vous, mais c’était de bonne guerre.", résume Smaïn. Le patron de l'OL s'impose comme un personnage central de cette rivalité qu’il a contribué à pimenter, notamment par des séries d’empoignades verbales avec les différents présidents marseillais.se marre Étienne. La vérité, c’est que Jean-Michel Aulas et son OL florissant ont surtout longtemps été le miroir dans lequel l’OM se voyait rester sur place, malgré les promesses post-Tapie de l’ère Louis-Dreyfus., résume Smaïn.La productivité du centre de formation lyonnais tranche aussi avec l’incroyable faiblesse de celui de l’OM.Sous la présidence Diouf, puis avec le titre de 2010, Marseille est revenu dans la bagarre. Depuis, le rapport de force s’est équilibré, accentuant la rivalité au passage., nargue Smaïn.Mais cette saison, le rapport de force bascule du côté marseillais, avec une place de dauphin et une demi-finale européenne à jouer.Justement, dans cette semaine cruciale, quelle place prend la réception de l’OL ?, témoigne Emboucaneur. Mais à choisir, tous sont d’accord :, espère Étienne. En cas de victoire, l’OM priverait sans doute son rival d’un avenir européen, avant de jouer le sien jeudi soir. Voilà l’enjeu de la soirée pour Smaïn :À moins que l'OL ne sorte de sa torpeur pour venir se relancer en terre ennemie, et ajouter une rencontre à la longue liste des Olympicos qui ont du mal à passer sur le Vieux-Port.

Par Adrien Hémard-Dohain