Romelu Lukaku de retour à Chelsea contre 115 millions

366

JB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La spéciale Chelsea : on laisse filer un joueur avant de le rapatrier quelques années plus tard en sortant le chéquier Alors que le retour de Romelu Lukaku (28 ans) à Chelsea ne faisait plus un pli , le tout récent vainqueur de la Supercoupe d'Europe a officialisé la signature, pour les cinq prochaines saisons, du buteur belge de l'Inter (depuis 2019), champion d'Italie et élu meilleur joueur de la saison de l'autre côté des Alpes.La transaction est estimée à 115 millions d'euros. Lukaku, qui sort de deux grosses saisons avec les, a déjà appartenu aux(qui l'avait acheté à Anderlecht pour quinze briques à l'époque avant de le revendre 35) entre 2011 et 2014 mais il n'a jamais vraiment eu sa chance dans le sud-ouest de Londres (deux prêts et seulement 24 matchs disputés toutes compétitions confondues avec le CFC).Ça sent le roussi pour Timo Werner.