Nouvelle époque, nouveau Rabiot

De retour en équipe de France depuis septembre, Adrien Rabiot postule une place de titulaire dans le onze de Didier Deschamps pour l'Euro. Pas toujours brillant avec une triste Juventus cette saison, l'ancien Parisien dispose surtout d'une polyvalence intéressante pour le sélectionneur, qui a pu constater une transformation mentale importante chez le milieu de terrain. Mais est-ce que cela sera suffisant ?

Intermittence et pied gauche

« J'ai déjà dit au coach que maintenant je pourrais jouer n'importe où pour le bien de l'équipe de France. Du moment que je peux apporter quelque chose à cette équipe, mon positionnement n'est pas un sujet. Jouer en sentinelle est aussi une option, bien sûr. »

Le Rabiot nouveau est arrivé

Par Clément Gavard

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une température estivale, un grand ciel bleu, et un coucher de soleil programmé à 21h52 : les conditions de jeu seront idéales, mardi soir, à Saint-Denis, où la France doit retrouver la Bulgarie devant 5000 spectateurs pour sa dernière répétition avant l'Euro., comme on dit, et surtout une bonne nouvelle pour Adrien Rabiot. Loin des 23 degrés annoncés au coup d'envoi de cet ultime match de préparation, il y a le souvenir d'une purge glaciale le 7 octobre 2017 , à Sofia, où les Bleus s'étaient imposés sans briller (0-1) grâce à un but signé Blaise Matuidi sur la route de la Coupe du monde 2018. Ce soir-là, le Duc Rabiot avait remplacé N'Golo Kanté, blessé, à la 34minute, avant de livrer une prestation insipide, errant sur la pelouse et dans le froid de Sofia. Une rencontre vouée à tomber dans l'oubli pour lui jusqu'à ce que le milieu de terrain ne se décide (maladroitement ou volontairement ?) à se tirer une nouvelle balle dans le pied en zone mixte, prétextant leet lapour justifier sa triste partie., a balayé Rabiot face à la presse ce samedi.Sur le terrain, l'évolution n'est pourtant pas frappante. À la Juventus comme au PSG à l'époque, Rabiot fait du Rabiot : le milieu de terrain dispose d'une certaine aisance technique, mais reste peut-être la parfaite illustration du joueur neutre, et donc frustrant. Chez une Vieille Dame à la dérive cette saison, l'ancien Parisien n'a ni surnagé ni plongé, il a joué au rythme de son équipe, brillant de temps en temps puis disparaissant à certains moments. Reste que c'est au bout de la pire saison de la Juve depuis dix ans (une 4place en championnat, une piteuse élimination en huitièmes de finale de Ligue des champions contre le FC Porto, et une victoire en Coupe d'Italie en guise de consolation) que Rabiot a gagné le droit de connaître la joie d'être appelé pour sa première compétition internationale.Une récompense qu'ilet dont il espèreaprès une saison bien remplie en Italie (47 matchs, 5 buts, 3 passes décisives)., a analysé le principal intéressé ce week-end.Mais le plus bel atout du milieu aux cheveux bouclés ne serait-il pas d'être gaucher ? Didier Deschamps n'a jamais caché sa volonté d'établir un équilibre entre les gauchers et les droitiers dans ses listes. Alors que les seconds sont majoritaires dans l'entrejeu pour l'Euro à venir (Tolisso, Sissoko, Kanté et l'ambidextre Pogba), la présence de Rabiot comme pur gaucher aux côtés de Lemar, plutôt destiné à être utilisé sur un côté, devient une évidence pour l'équipe de France.Le sélectionneur avait préparé le terrain en rappelant le bonhomme en septembre dernier, plus de deux ans après l'épisode de la lettre et du refus d'être réserviste avant l'aventure russe. Rien ne relève du hasard dans le monde de Deschamps, qui ne cesse de répéter quedepuis le retour d'un autre banni, Karim Benzema, autrement plus incontestable sportivement que le milieu de 26 ans. Au-delà de ses qualités et de son état de forme, Rabiot a surtout retrouvé ses lettres de noblesse parce qu'il accepte désormais de se mettre au service d'un collectif. Plus de maturité, moins de caprices, et la conscience que sa polyvalence est plus un avantage qu'un boulet pour s'installer dans le groupe France."Ne serais-je pas mieux un peu plus bas ?" Suis-je trop écarté ?", énumérait DD cet automne.Une transformation mentale capitale pour son retour en grâce auprès du sélectionneur. Trois ans après une rupture très médiatisée, la présence de Rabiot au château de Clairefontaine n'est plus une surprise. Le milieu fait partie des meubles, et postule même à une place de titulaire dans le onze de Deschamps pour l'Euro. En concurrence avec Coco Tolisso pour s'installer dans un schéma en losange aux côtés des indéboulonnables Kanté et Pogba, Rabiot pourrait aussi s'imposer comme le successeur de son concurrent préféré Matuidi, un autre gaucher pas loin de figurer dans la liste le mois dernier, sur le côté gauche du système de jeu (4-2-3-1 hybride) qui avait emmené la France sur le toit du monde en 2018., a confirmé Rabiot.Rangez les thermomètres, Rabiot n'a plus l'intention de se cacher.