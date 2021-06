Nos conseils pour pronostiquer Pologne-Slovaquie sur MonPetitProno

Un résultat qui peut vous rapporter 38 points : Pologne 2-1 Slovaquie





Ce qu’on va jouer, à titre d'info : Pologne 3-1 Slovaquie

L’avantage d’avoir dans ses rangs Robert Lewandowski et ses 65 buts en 118 sélections c’est que vous êtes quasiment certain de marquer au moins un pion. L’inconvénient d’avoir dans ses rangs Kamil Glik, ses 33 ans et sa vitesse de tracteur, c’est que vous êtes quasiment certain d’en prendre un. Heureusement, l’attaquant du Bayern Munich n’est pas du genre à s’arrêter après un but. Ce qui devrait permettre à la Pologne de s’en sortir face à la Slovaquie. Et ce, même si l’immense Kamil Grosicki n’a pas été sélectionné.