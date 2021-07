Le Graët confirme Deschamps à la tête des Bleus

AB

On va tous faire comme si on était surpris. Lors d'un entretien fleuve pour Le Figaro , Noël Le Graët a évoqué l'avenir de Didier Deschamps. Et sans surprise, DD continuera jusqu'à la Coupe du monde 2022.a lâché le boss de la FFF . Et malgré le fait que cet Euro soit considéré comme un échec, rien ne changera dans le staff des Bleus., a confié l'ancien maire de Guingamp.Cependant, alors qu'il y avait des rumeurs de prolongation de contrat après la Coupe du monde 2022, Noël Le Graët a préféré tempérer, laissant les Bleus disputer cette compétition internationale avant de prendre une décision. Il est également revenu sur le retour de Karim Benzema avec le maillot frappé du coq, un retour que le sélectionneur aurait aimé avoir plus tôt pour travailler plus les automatismes. La rencontre avec le Madrilène s'est déroulée dans les meilleurs conditions pour Le Graët, car(Sourire.)Zizou peut donc chercher un club.