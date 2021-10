Nice et l'OM clôturent le feuilleton par un nul

Mené au score et malmené par la belle entame niçoise, l'OM s'est appuyé sur Dimitri Payet pour recoller avant la pause. Avant de se contenter du point du match nul au fil d'une seconde période moins vivante. Deux mois après la soirée cauchemardesque sur la Côte d’Azur, les deux équipes partagent les points et laissent passer l'opportunité de grimper à la deuxième place de la Ligue 1.

Il suffira d'un Payet

Inséparables

Benítez - Atal, Todibo, Dante, Bard - Da Cunha (Boudaoui, 67e), Rosario, K. Thuram, Kamara (Claude-Maurice, 67e) - Guessand (Lemina, 52e), Gouiri. Entraîneur : Christophe Galtier.



López - Saliba, Álvaro, Ćaleta-Car - Guendouzi (Luan Peres, 84e), Gueye, Gerson - Luis Henrique, Payet, Amavi (Kamara, 71e) - Milik (Dieng, 84e). Entraîneur : Jorge Sampaoli.

Deux mois après les débordements et la triste soirée vécue à l'Allianz Arena, Niçois et Marseillais ont laissé tout cela derrière eux pour des retrouvailles très attendues dans le haut du tableau. En jeu : la place de dauphin du PSG pour deux formations ambitieuses en quête de gloire cette saison. Et à ce petit jeu-là, les deux équipes ont préféré se regarder en chiens de faïence sans se départager, Dimitri Payet répondant à l'ouverture du score précoce d'Amine Gouiri. Un point partout la balle au centre et aucun heureux dans ceméditerranéen. Finalement, le gagnant de la soirée pourrait bien s'appeler le RC Lens, qui pointe toujours à la seconde place du championnat.Dans un stade de l'Aube de Troyes à huis clos pour une réminiscence des pires heures de la pandémie, c'est Nice qui tape le plus fort dans les premières minutes. Histoire de rétablir rapidement son avantage acquis avant l'interruption à l'Allianz Riviera, le 22 août dernier. Lancé à la limite du hors-jeu, le titulaire surprise Guessand résiste bien pour servir Gouiri, qui n'a plus qu'à terminer de près. Partis sur un petit rythme trois jours après le plein d'émotions face au PSG, les Olympiens subissent et visitent les quatre coins du terrain à la recherche du ballon. Atal met le revenant Amavi en galère, mais bute sur Ćaleta-Car, avant de voir Rosario ne pas assez appuyer sa tête sur le corner qui suit (12). Parfaitement lancé dans la profondeur à nouveau, Guessand croise lui trop sa frappe, et le break se dérobe (14). Côté marseillais, Payet laisse échapper sa frustration, et la correctionnelle n'est pas loin quand Gouiri part seul buter sur Pau Lopez (35) ou quand Hassane Kamara se manque, seul face au but (36). Mais ce Marseille a encore un peu de ressource et recolle sur sa seule occasion de ces 45 premières minutes : Milik feinte pour laisser Payet éliminer le pauvre Melvin Bard et conclure de prèsPlus haut sur le terrain, l'OM essaie d'en mettre (un peu) plus après le repos, mais malgré les nombreux encouragements de Jorge Sampaoli sur la touche, le rythme peine à atteindre des sommets. C'est même Pau Lopez qui doit démontrer une nouvelle fois qu'il est bien plus qu'un simple faire-valoir en sortant sur sa ligne un ballon contré par Álvaro sur corner (50). Pour sa deuxième sortie de l'année, Amavi est bien moins inspiré et vendange l'une des rares offensives olympiennes en centrant en tribunes (55). Sur la suivante, Milik est trop court pour couper le centre de Gerson, et Saliba écrase trop sa frappe (64), avant que l'ancien Niçois ne voie sa nouvelle tentative contrée (71). À une centaine de mètres de là, Pau Lopez reste lui vigilant pour couper un bon ballon dans la course d'Atal (80). Malgré l'allant d'un Dimitri Payet de plus en plus en vue, les 22 acteurs s'appliquent surtout à museler l'adversaire. Les Ciel et Blanc grattent un point qu'ils n'auraient peut-être pas pris il y a deux mois, pendant que les Aiglons récupèrent celui que la commission de discipline leur a retiré après les incidents.