Nice calme Monaco, Angers couche Nantes

Nouveau multiplex de folie sur la planète Ligue 1. Alors qu'ils avaient fait le plus dur en ouvrant le score, les Monégasques se sont finalement inclinés à Nice (2-1), laissant à leur voisin le derby de la Côte d'Azur. Dans celui de l'Ouest, Angers s'est également imposé dans son salon face à des Canaris sans plume (2-0). Même constat sur les autres pelouses avec trois autres victoires à domicile pour Metz, Dijon et Reims.

Avant de regarder au fond de leur canapé la rencontre entre le LOSC et l'OL dimanche soir, Niçois et Monégasques s'affrontaient dans un match ô combien déterminant dans la course à l'Europe. Vainqueurs lors des trois derniers derbys joués à domicile, à chaque fois sans encaisser le moindre but, les Aiglons sont les premiers à se montrer entreprenants. Mais en face, les joueurs de Robert Moreno patientent tranquillement avant de faire parler la poudre. Titulaire, Cesc Fàbregas est le premier à inquiéter Walter Benítez, suivi de près par Stevan Jovetić, Aleksandr Golovin, puis Tiémoué Bakayoko. À force de pousser, les Monégasques punissent les Niçois sur une contre-attaque amorcée par Jovetić et Bakayoko, puis conclue par un lob astucieux de Wissam Ben Yedder (0-1, 33).Heureux de commencer le second acte avec seulement un but de retard, les Aiglons se reprennent et poussent d'entrée, mais Alexis Claude-Maurice bute sur un solide Benjamin Lecomte (51). Pas de regret puisque Kasper Dolberg égalise peu de temps après en reprenant un centre bien travaillé par Adam Ounas (1-1, 59). L'entrée d'Islam Slimani à la place de Fàbregas, l'expulsion de Jovetić pour un vilain tacle et la frappe de Golovin sur la barre ne permettent pas à l'ASM de prendre les devants. Tout le contraire des Aiglons, qui la châtient grâce à un second but de Dolberg (2-1, 90+3). C'est officiel : les joueurs de la Principauté peuvent dire au revoir à l'Europe.Après un derby azuréen alléchant et animé, celui de l'Ouest a mis beaucoup plus de temps à se lancer. Et pour cause, lors du premier acte, outre un face-à-face mal géré par Angelo Fulgini (45), Stéphanie Frappart a dû s'ennuyer ferme. Heureusement pour elle, le SCO se réveille au retour des vestiaires, notamment quand Antonin Bobichon marque d'une splendide frappe (1-0, 48). Tout s'emballe cinq minutes plus tard, sur un corner angevin parfaitement claqué de la tête par Romain Thomas (2-0, 53). Ces deux buts poussent les Canaris à réagir. Problème, Moses Simon et Kader Bamba se cassent les dents sur Ludovic Butelle, imparable tout au long de la rencontre. Déjà victorieux lors du match aller, Stéphane Moulin peut savourer sa seconde victoire de la saison face à l'un de ses modèles : Christian Gourcuff. D'un point de vue comptable, les Angevins font une belle opération puisqu'ils dépassent les Nantais et grimpent à la 10place de Ligue 1.En l'absence du Franco-Marocain Mounir Chouiar, deuxième meilleur buteur du DFCO, les hommes de Stéphane Jobard pouvaient compter sur ses deux autres Lions de l'Atlas, Hamzal Mendy et Nayef Aguerd. Pourtant, dominateurs, mais en manque d'idées lors du premier acte, les Bourguignons peinent à inquiéter la lanterne rouge de Ligue 1. Fort heureusement, juste avant la pause, sur un centre au deuxième poteau de Frédéric Sammaritano, Mendyl claque un intérieur du pied gauche et donne l'avantage aux siens (1-0, 40). Vexés, les Toulousains réagissent aussitôt à la suite d'une belle action collective conclue par Quentin Boisgard (1-1, 41), le premier but violet depuis le 11 janvier dernier. Mais friables et fragiles, les joueurs de Denis Zanko plongent au retour de la pause, à la suite d'un pion du défenseur central marocain Aguerd (2-1, 53). La tête entre les mains, le TFC ne s'en remettra pas et concède une nouvelle défaite méritée.Pour le retour de Nolan Roux à Saint-Symphorien, presque deux ans après avoir foulé la pelouse messine pour la dernière fois, les Crocos avaient à cœur de l'emporter pour revenir à hauteur de leur adversaire du soir. Problème, les Messins cueillent à froid les visiteurs rapidement quand Fabien Centonze déborde à droite et dépose son centre sur la tête d'Opa Nguette (1-0, 7). Appliqué et bien en place, les Lorrains sont tout proches de faire le break, mais ils se font surprendre en concédant l'égalisation de Lucas Deaux en seconde période (1-1, 49). Si les Messins concèdent souvent des buts dans les dix dernières minutes depuis le début de cette saison, ce sont eux cette fois-ci qui marquent à l'approche de la fin du match, grâce à John Boye (2-1, 81). Suffisant pour prendre trois points et s'éloigner toujours plus de la zone de relégation.Si la fin de saison est encore loin, Brest peut déjà se ronger les ongles. La raison ? Une propension à rater ses coups de pied de réparation. Ce samedi soir, c'est Alexandre Mendy qui rate son penalty face à Predrag Rajković (29). Après ce sauvetage, le gardien serbe en est à quatre penaltys arrêtés sur cinq concédés, alors que les Brestois viennent de manquer leur cinquième de la saison. Il n'en fallait pas tant pour que les Rémois se ressaisissent et ouvrent le score dans la foulée grâce au jeune El Bilal Touré (1-0, 37). À vingt minutes du terme, Ghislain Konan - déjà averti à la suite du penalty qu'il a concédé en première mi-temps - est exclu (69), et relance cette rencontre. Mais timorés, les Bretons ne reviendront jamais dans cette rencontre et perdent ce match de manière à nouveau frustrante.