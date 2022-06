Nguyen Quang Hai, ça va faire mal

Il y a autant de fantastiques, que de saisons dans une année, que de joueurs vietnamiens évoluant en Europe. Mais ce total pourrait prochainement bondir de 25 % : Nguyen Quang Hai, présenté comme « le Messi vietnamien » et véritable prophète en son pays, suscite les convoitises sur le Vieux Continent. Zoom sur ce grand talent d’Asie du Sud-Est auquel l’Europe a décidé de s’intéresser. Enfin.

Nguyễn Quang Hải devrait bel et bien s’engager avec le @FCMetz !Un accord existerait entre le joueur et le club. Il ne resterait que la visite médicale.La star de l’équipe nationale du Vietnam pourrait être la 1re recrue estivale messine.(@Jon_LeGossip - @CBSSports) pic.twitter.com/j3Ashrvv4G — TEAM GRENAT (@TeamGrenat) June 19, 2022

Elégance et ambitions

Le monde est Hanoï

Nguyen Quang Hai has given Vietnam a chance of qualifying for the next round of the #AsiaCup, and boy did he do it in style pic.twitter.com/aALQAw8Hn9 — Football Ramble (@FootballRamble) January 17, 2019

Route de la soie

L’Asie du Sud-Est : un espace inégalement mondialisé face aux nouveaux défis. Les cours de géographie de terminale ne mentent pas, et d’un point de vue footballistique, le Vietnam souffre effectivement de cette réputation. La preuve : ils ne sont que quatre footballeurs vietnamiens à évoluer en Europe. Et encore, aucun d’entre eux n’y joue en tant que professionnel. Pourtant, à 25 ans, Nguyễn Quang Hải est en passe de devenir l’un de ces Vietnamiens à franchir le pas, puisque plusieurs clubs français, belges et néerlandais se sont penchés sur le profil de celui qui est surnommé le « Messi vietnamien » en son pays., témoigne Ibou Kebe, 32 ans, ancien coéquipier de Quang Hải à Hanoï. Un temps dits proches du dossier, Nantes et Nîmes n’enrôleront finalement pas le meneur de jeu, tel que l’a informé son agent Nguyễn Đắc Văn sur Facebook, puis nous l’a confirmé – concernant le NO – Rani Assaf, le président des Crocos, qui évoque. Pour l’heure, seul le FC Metz semble encore tenir la corde.Quand Ibou Kebe débarque en Asie en 2019, l’Alsacien s’aperçoit rapidement du phénomène qu’il a en face de lui.Et Kebe de détailler la graine de star qu’il avait sous ses yeux :D’ailleurs, il n’y a pas meilleur que Quang Hải au Vietnam, et ça, tout le monde le sait très bien. L’intéressé y compris, dont les envies de départ remontent à il y a de cela au moins trois ans. Refus catégorique de la direction du club de Hanoï., se souvient Ibou Kebe."Vous êtes sous contrat, il n’y a personne qui va partir. Vous honorez votre contrat, j’ai encore pas mal de choses à faire avec vous, et je ne veux pas vous laisser."Est donc enfin venu le temps où Quang Hải en a fini avec son contrat le liant à Hanoï. Et où l’idole de toute une nation s’envolera vers d’autres cieux, ceux qui surplombent la France, sauf surprise. Si Kebe réclame bien sûr du temps au milieu offensif polyvalent, le Strasbourgeois ne doute absolument pas de sa réussite dans l’Hexagone.Du Leo Messi dans le texte.Lancé en pro en 2014 à Hanoï, Quang Hải, rapidement prêté à Saïgon – le club de Hồ Chí Minh-Ville –, s’impose ensuite dans le club dont il portait les couleurs depuis ses neuf ans, avec à la clé, la bagatelle de 33 buts en 150 rencontres avec l’escouade de la capitale vietnamienne. Parallèlement, son empreinte avec sa sélection s’épaissit ; à 25 ans, le meneur de jeu au format réduit (1,68 m) a déjà joué à plus de 110 reprises pour le Vietnam. Le décompte s’effectue de la sorte : 70 capes et 15 buts en équipes de jeunes, et depuis 2017, 43 sélections pour 10 réalisations avec les A. En 2019, la cote de popularité de Quang Hải redouble encore d’intensité lorsque le Vietnam atteint les quarts de finale de la Coupe d’Asie, compétition qui voit le maestro s’illustrer en envoyant un coup franc direct contre le Yémen.Cette notoriété, elle aussi, Ibou Kebe l’a rapidement mesurée."C’est comme ça, le Vietnam ?", détaille avec beaucoup d’amusement l’ancien attaquant du Mans., assure Ibou Kebe, encore abasourdi par le traitement réservé à l’icône vietnamienne.Comme tout phénomène chéri du grand public, Quang Hải est une mine d’or en matière de marketing. Mais le facteur influence est encore plus grand au Vietnam, où les groupies affluent. Sa cote de popularité est telle que le désormais ex-métronome de Hanoï remplit tous les encarts publicitaires possibles au Vietnam., se rappelle Ibou Kebe.Par l’intermédiaire de Quang Hải, l’Asie du football pourrait voir s'ouvrir une nouvelle porte d’entrée vers la crème du football mondial. Toutefois, Ibou Kebe, de son expérience vietnamienne, repère un premier obstacle à cette fuite des talents.La concernant, peut-être l’Europe arrêtera-t-elle de regarder son nombril et s’intéressera à ce qui se fait aussi de bien ailleurs. C’est l’autre obstacle pointé du doigt par l’ex-buteur hanoïen., détaille Ibou Kebe. Convaincu que Nguyễn Quang Hải trouvera des admirateurs en France, Kebe y voit aussi l’occasion de redessiner le réseau de routes commerciales qui ralliait autrefois l’Asie à l’Europe. Et de lui donner, cette fois, une connotation sportive.