Neuf joueurs de Premier League interdits de rejoindre la sélection brésilienne

L’ailier de Leeds, convoqué pour la première fois par Tite mi-août, fait partie d’une liste de neuf joueurs brésiliens de Premier League retenus par leurs clubs respectifs pour cette trêve internationale. En cause, la Covid-19 évidemment, qui oblige les joueurs sud-américains à effectuer une quarantaine à leur retour sur le territoire britannique. Tite avait prévu le coup en sélectionnant neuf nouveaux joueurs, dont le Marseillais Gerson.Le sélectionneur brésilien va donc devoir se passer de ses deux gardiens Ederson et Alisson, de son capitaine Thiago Silva mais également de Richarlison, Gabriel Jesus, Fabinho, Roberto Firmino et Fred. Des absences de poids avant trois matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022 contre le Chili, l’Argentine et le Pérou. D’autres sélections, comme l’Uruguay et le Chili, sont également impactées par la décision des clubs anglais.Ne reste plus qu’une solution pour jouer en sélection : quitter la Premier League avant la fin du mercato.