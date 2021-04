Naples s'accroche à l'Inter

Au terme d'une rencontre très tactique, peu rythmée et toujours fermée, Naples a réussi à tenir en échec les Nerazzurri, qui restent cependant toujours leaders de Serie A.

Plan-plan tactique

Un but et au lit

SSC Napoli (4-2-3-1) :Meret - Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui - Fabian Ruiz (Bakayoko, 90e), Demme - Politano (Hysaj, 90e), Zieliński (Elmas, 88e), Insigne - Osimhen (Mertens, 74e). Entraîneur : Gennaro Gattuso.



Inter (3-5-2) : Handanović - Škriniar, De Vrij, Bastoni - Hakimi, Barella, Brozović, Eriksen (Gagliardini, 84e), Darmian (Perišić, 69e) - Lukaku, Lautaro (Sánchez, 75e). Entraîneur : Antonio Conte.

On repassera pour le spectacle. Pour la folie ambiante. Pour le frisson tant espéré et jamais arrivé. Ce dimanche, l'Inter et le Napoli se sont livré un duel froid, presque distant. Les deux formations auront tristement passé plus de temps à se jauger qu'à réellement se bastonner. Résultat ? Un nul qui ne fâche personne, mais n'enchante pas grand monde non plus. Ne reste plus à espérer que les deux équipes seront un peu plus généreuses en actions et en émotions, dans les semaines à venir.Pas de surprise ce dimanche. Comme de coutume cette saison, l'Inter n'est venue ni pour faire mumuse ni pour épater la galerie. Positionnés bloc bac, les Lombards ont un plan et s'y tiennent, sans distiller le moindre effet de manches pour égayer ne serait-ce qu'un peu la partie. Le Napoli en profite pour largement assumer la possession de balle. Un plan de jeu mois frileux, mais parfaitement inoffensif : l'Inter attend simplement que lesmettent le nez au balcon, pour leur tordre le pif en contre-attaque. Lancé comme un train en marche, Lukaku peut servir Darmian dans la surface, mais l'Italien préfère à tort tenter un centre vers Hakimi, alors qu'il était dans une position idéale pour frapper. Lukaku ne fera pas autant de chichis en déviant d'un tir réflexe une frappe de Brozović, mais le Belge a le malheur de voir sa tentative s'écraser sur la barre. C'est pourtant Naples qui va briser la glace, en profitant d'une mésentente grotesque entre Handanović et De Vrij. À la suite d'un centre tendu d'Insigne, le portier de l'Inter capte le cuir, mais, gêné par son défenseur, finit par glisser le ballon dans ses propres filets. Un pion étrange, un peu tristounet, symbolique d'un premier acte qui a accouché d'une bataille tactique aride et corsetée.Obligée de se découvrir, l'Inter se secoue franchement les guiboles, et la rencontre gagne immédiatement en rythme et en qualité. Hakimi et Darmian mettent la gomme sur les ailes, Barella se démultiplie dans l'entrejeu, et Eriksen, à la conclusion d'un modèle d'action collective, peut égaliser d'une frappe sèche en première intention. Problème : l'allant offensif retrouvé des gars de Conte ne sera qu'éphémère, et l'ensemble ne tarde pas à revirer dans une léthargie souvent soporifique. Le Napoli se contente de tenir le cuir quand lesne font plus grand-chose, sinon envoyer Lukaku au casse-pipe en lui balançant d'innombrables longs ballons. Politano, après un slalom chaloupé dans les seize mètres, envoie bien un gros cachou du droit sur la barre adverse, mais l'initiative est trop isolée pour être suivie d'effets. C'est tout et ça suffit pour l'Inter qui, ce dimanche soir, conserve neuf unités d'avance sur l'AC Milan au sommet de la Serie A. Le Napoli, lui, vient mettre un terme aux onze victoires de suite des Bleu et Noir. Les poulains de Gattuso restent au 5rang du championnat, à deux petits points de la Juventus et de la dernière place qualificative pour la Ligue des champions.