Nantes s'impose pour la première de Kombouaré

Angers (4-2-3-1) : Bernardoni - Manceau, I. Traoré, Thomas, Doumbia - Coulibaly (Bobichon, 95e), Mangani - Capelle (Cabot, 46e ; Thioub, 68e), Fulgini, Boufal (Pereira Lage, 79e) - Diony (Cho, 90e). Entraîneur : Stéphane Moulin.



Nantes (4-4-2) : Lafont - Corchia, Girotto, Castelletto, C. Traoré - Blas (Coco, 87e), Touré (Mendy, 45e), Chirivella, Louza (Pallois, 87e) - Kolo Muani, Simon (Bamba, 60e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.

Antoine Kombouarexpress.Pour la première de l'ancien coach du TFC sur le banc du FC Nantes, les Canaris l'ont emporté à Angers (1-3). Un premier succès depuis le 8 novembre dernier, que les Jaune et Vert doivent à une folle entame de match... et à un homme : Ludovic Blas. Sur un contre éclair, l'ancien Guingampais a d'abord trouvé Moses Simon pour l'ouverture du score. Deux minutes plus tard, c'est encore lui qui a provoqué un penalty qu'Imran Louza s'est empressé de transformer. Seul problème : après ce début de partie éclair, Sébastien Corchia et sa bande se sont un peu endormis.Fautif sur le premier péno dans sa surface, Souleyman Doumbia s'est d'ailleurs rattrapé à la demi-heure de jeu en provoquant à son tour la faute de Touré. Thomas Mangani a donc pu réduire le score en transformant sa tentative, alors que la première de Boufal avait été repoussée par Alban Lafont (mais Girotto était entré dans la surface un peu trop tôt). Plusieurs fois, les Angevins ont même été proches d'égaliser en seconde période. Mais Diony a buté sur le portier nantais (47), et la frappe de Sofiane Boufal au bout d'un rush solitaire s'est écrasée sur la barre (50). Sur un nouveau contre, c'est finalement l'entrant Kader Bamba qui a clos les débats et libéré les siens après un dernier caviar... de Ludo Blas. Voilà une série de seize matchs sans victoire qui prend fin.Waldemar Kita au septième ciel.