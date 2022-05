Nantes plume Nice et remporte la Coupe de France

Au terme d'une finale qu'il a maîtrisée, le FC Nantes a remporté la quatrième Coupe de France de son histoire ce samedi au Stade de France en disposant de Nice (1-0). Un succès qui propulse Antoine Kombouaré et ses hommes au septième ciel, et en Ligue Europa.

La Beaujoire au Stade de France

Calmes Canaris

Bulka - Lotomba, Todibo, Dante, Bard (Guessand, 86e) - Boudaoui (Kluivert, 57e), Thuram, Rosario (Lemina, 63e) - Gouiri, Delort, Dolberg (Brahimi, 63e). Entraîneur : Christophe Galtier.



Lafont - Castelletto, Girotto, Pallois - Coco (Fabio, 83e), Moutoussamy, Chirivella (Cyprient, 72e) , Merlin - Blas, Kolo-Muani, Simon (Bukari, 72e). Entraîneur : Antoine Kombouaré.

Après 22 ans de disette, le FC Nantes a enfin reconquis la Coupe de France ce samedi au Stade de France face à des Niçois pas franchement à leur meilleur niveau. Sans doute portés par leur public, en supériorité numérique à Saint-Denis, les Canaris ont livré une copie digne d’une finale en ne cédant que très rarement à la panique et en faisant preuve d’une sérénité remarquable. Certes, ils ont peut-être manqué d’un peu de réalisme. Mais les vainqueurs s’en foutent, et se pavaneront allègrement dans les rues de la ville. Nice, un peu à l’image de sa forme actuelle, n’a pas produit un danger offensif conséquent malgré quelques incursions de Gouiri. Les Aiglons devront encore patienter, avant de soulever de l’argenterie et ramener un trophée sur la Côte d’Azur.Huit ans... Huit ans que le Stade de France attendait de dégager les supporters du PSG de ses virages. Ce samedi, les Nantais ont réinvesti les travées d’une arène qu’ils avaient quittée en vainqueurs pour leur dernière finale en 2000. Un destin similaire pour les Niçois qui avaient remporté la dernière finale à laquelle ils avaient pris part, il y a 25 ans. À l’exception près que le Gym avait triomphé au Parc des Princes. Et comme le vélo, foutre le feu en tribunes ne s’oublie pas. Les 22 acteurs sont donc accueillis dans un Stade de France électrique, paré à 70% de jaune et de vert. Malheureusement, l’énergie qui dégouline des travées n’est pas absorbée par les joueurs, sûrement en proie au trac. La preuve : Gouiri panique au moment de recevoir un ballon qui l’envoie seul face à Lafont, et ne fait rien de cette opportunité (8). Les jambes qui tremblent. Côté canari, un chef d’orchestre mène son équipe à la baguette : il se nomme Ludovic Blas. Le Nantais est le premier à dégoupiller (13), puis est trois centimètres trop court pour dribbler Bulka après un superbe une-deux avec Merlin (28).Réponse immédiate des Aiglons avec Gouiri qui est trouvé dans l’axe et qui s’entête à frapper, alors que Delort semblait bien placé à sa gauche. Sa tentative, contrée, file en corner (29). Les Nantais ne sont pas seulement portés par Blas, mais aussi par Pallois, qui réalise une première période de patron, et par Moses Simon. Absolument virevoltant, ce dernier manque d’un peu de justesse pour être plus dangereux, tandis que les corners qu’il botte sont abominables. Histoire de ne pas rentrer aux vestiaires bredouille, il tente une vaine frappe trop croisée du gauche qui n’inquiète pas Bulka (36). Mais Nantes met les ingrédients, paraît plus aiguisé techniquement et montre moins de déchet technique que les Niçois. Dès le début du second acte, les hommes d'Antoine Kombouaré se projettent vers l'avant... et ça paie ! Kolo Muani, un peu timide en première période, centre au troisième poteau, mais Merlin enclenche un nouveau centre dans la foulée. Boudaoui laisse traîner sa mimine, et Stéphanie Frappart désigne le point de penalty. Devant le virage nantais, le capitaine Ludovic Blas ne se fait pas prier et frappe fort dans l'axe sous la barre en faisant exploser les CanarisNice met du rythme pour tenter d'égaliser rapidement, mais n'y parvient pas et s'expose même à des contres. Moses Simon lance parfaitement Kolo Muani, un autre homme en seconde mi-temps, qui se joue de Dante, puis sert le Nigérian en retrait au point de penalty. L'action parfaite, si Lotomba n'avait pas chipé le ballon des pieds de Simon (58). Ce dernier a encore une belle occasion à l'entrée de la surface, mais il rate complètement son plat du pied (61). Le Gym a beau avoir la balle, le FCN maîtrise son sujet. À l'image de Pallois, qui gratifie le public dionysien d'un dégagement-roulette (69). Preuve que tout peut arriver. Il peut même arriver que Gouiri ET Delort manquent une occasion de but, butant successivement sur Lafont, auteur d'une double parade extraordinaire pour permettre aux siens de conserver leur avantage (71). Les Nantais laissent volontiers le ballon à leurs adversaires et prennent un malin plaisir à les voir se casser les dents, soit sur l'imperméable défense du soir, soit sur Lafont. Stéphanie Frappart, qui a beaucoup laissé jouer dans cette finale, délivre finalement les Canaris qui croquent les Aiglons. Comme quoi, la chaîne alimentaire est surprenante chez les volatiles. En glanant son quatrième trophée dans cette compétition, Nantes s'offre même une qualification pour la prochaine Ligue Europa. Fou, pour une équipe avec une jambe en Ligue 2 en fin de saison dernière...