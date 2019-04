Nantes gagne sans convaincre face à Amiens

1

Nantes (4-3-3) : Dupé - Ié, Diego Carlos, Pallois, Lima - Rongier, Touré, Moutoussamy (Evangelista, 85e) - Waris (Kolo Muani, 90e+1), Coulibaly, Limbombe (Kwateng, 79e). Entraîneur : Vahid Halilhodžić.



Amiens (4-3-3) : Gurtner - Krafth, Gouano, Dibassy, Pieters - Monconduit (Bodmer, 79e), Zungu (Timité, 58e, Blin (Lefort, 90e+2) - Otero, Guirassy, Mendoza. Entraîneur : Christophe Pélissier.

Mission bientôt validée.Au terme d’un match décousu, le FC Nantes a en effet réalisé un nouveau grand pas en avant dans la validation de son maintien en s’imposant de justesse face à Amiens . Les Picards sont quant à eux toujours en danger puisque ce cinquième match sans victoire les laisse scotchés à la 17place, à quatre points du barragiste dijonnais. Le premier acte laisse pourtant supposer qu’aucun des 22 acteurs ne cherche vraiment à prendre l’ascendant. Quatre frappes au total, aucune cadrée : clairement, on s’ennuie. Mais au retour des vestiaires, Kalifa Coulibaly bouge les choses. Le Malien ouvre la marque en partant à la limite du hors-jeu, pénètre dans la surface, feinte du droit, frappe du gauche... Gurtner est battu.Quelques minutes plus tard, Coulibaly fait le break en reprenant un corner de la tête, complètement esseulé. M. Léonard a besoin de la VAR pour vérifier qu’une faute n’a pas été commise juste avant dans la surface, mais plus de peur que de mal : Nantes mène 2-0. Et 3-0 dans la foulée grâce à Rongier qui, sans le savoir, va sonner le début de la révolte amiénoise. Juan Otero ne prend pas de pincettes et envoie une minasse à trente mètres, imparable pour Dupé. Juste avant d’être remplacé par Mathieu Bodmer , Monconduit dépose un coup-franc sur le crâne de Cheick Timité qui trompe le portier nantais sans mal. Mais la remontée s’arrête là, et le FCN engrange un troisième succès consécutif.Les Canaris ont déjà neuf orteils et demie dans la prochaine saison de Ligue 1.